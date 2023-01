PSG : Vente du Parc, Anne Hidalgo répond en personne à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 19:32

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a répondu aux différentes sorties médiatiques du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi sur la vente du Parc des Princes.

Nouveau rebondissement dans le dossier du Parc des Princes. Alors Nasser Al-Khelaïfi a clairement menacé de déménager le Paris Saint-Germain de son mythique enceinte si la Mairie de Paris refusait de lui céder définitivement le stade qu’il occupe dans le cadre d'un bail emphytéotique de 30 ans, Anne Hidalgo s’est fendu d’une déclaration fracassante sur ce sujet ce samedi. Dans un « Face aux lecteurs » pour le quotidien Le Parisien, la Maire de la Ville Lumière a répondu au président des Rouge et Bleu que le stade de 48.000 places n’était pas à vendre.

« Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périphérique, donc on ne peut pas creuser », a expliqué l’élue socialiste. Et la réaction du PSG n’a pas tardé.

Le PSG menace de quitter le Parc des Princes pour un autre stade

Comment se terminera le bras de fer entre la Mairie de Paris et les dirigeants du Paris Saint-Germain sur l’éventuelle vente du Parc des Princes ? Quelques minutes après la prise de position d'Anne Hidalgo, le Champion de France en titre a tenu à réagir.

« Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète », indique un porte-parole du club dans les colonnes du Parisien.

Rappelant qu'il a déjà investi « plus de 85 millions d'euros pour entretenir le stade, et s’est engagé à investir 500 millions d'euros supplémentaires » pour les années à venir afin d'offrir « un stade performant », aux Parisiens, le PSG se dit « maintenant obligé de trouver des options alternatives pour rélocaliser le club, privant Paris d'un investissement majeur pour son attractivité. » Bien sûr, « ce n'est pas l'issue que le club, ni ses supporters, espérait », termine ce porte parole.