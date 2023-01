PSG : Al-Khelaïfi répond à la main tendue de la Mairie pour le Parc

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2023 à 05:04

Après la dernière sortie ferme d’Anne Hidalgo, la Mairie de Paris a tendu la main au PSG pour la vente du Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi a pris position.

À la faveur d’une conférence de presse organisée ce mardi à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, et Pierre Rabadan, adjoint en charge des Sports, ont prôné l’apaisement avec le Paris Saint-Germain après la dernière sortie musclée de la Maire de Paris sur son refus de céder définitivement le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Les autorités municipales de la capitale française souhaitent désormais tendre la main aux Rouge et Bleu afin de parvenir à une solution consensuelle pour les Parisiens.

« Aujourd’hui, le canal de discussion est rompu et nous souhaitons rétablir un cadre commun et privé de discussion autour de la question de l’agrandissement du Parc des Princes », a lancé Emmanuel Grégoire. Pour l’élu local, cette guéguerre qui se mène à travers les médias ne conduit à rien si ce n’est à retarder le projet, déjà bien avancé, d’agrandissement du Parc des princes. « Si on s’y met bien, on peut lancer les travaux dès la fin des Jeux olympiques de 2024 et en 2028 ou 2029, on aura un match du PSG dans le nouveau Parc », a assuré le collaborateur d’Anne Hidalgo. D’autant que « la ville et le PSG ont en commun ce qui fait le cœur du sujet, à savoir qu’il n’est pas envisageable ni souhaitable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des Princes. » Mais du côté de la direction parisienne, la tendance est désormais à la méfiance.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi va accélérer sur d'autres options

D’après les informations de Goal France, au sein de la direction du Paris Saint-Germain, on rappelle que la base du succès commercial et sportif d’un grand club est d’avoir un superbe stade et d’en être propriétaire. Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs de la formation francilienne ne sont pas fermés à une rencontre avec la Mairie de Paris, mais le club va désormais accélérer sur d'autres options. Une tendance confirmée par RMC Sport, qui explique qu’au PSG, on estime que la Marie dit publiquement des choses différentes de ce qui est dit en privé.

Le leader de Ligue 1 est à la recherche de plus de revenus et de manière durable. Raison pour laquelle, il continue d'accélérer sur d'autres options comme l'hippodrome de Saint-Cloud ou encore Poissy. Même son de cloche en Angleterre, où le tabloïd assure que le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de partir au Stade de France, qui est à vendre. Le PSG pourrait même construire dans l’un des Hippodromes à proximité du Parc des Princes ou même en dehors de Paris.

Toujours selon la même source, malgré les indications selon lesquelles les dirigeants parisiens seraient autorisés à rénover le Parc des Princes, avec un investissement prévu de 500 millions d'euros, l'accord a maintenant été annulé. Le journaliste Jason Burt révèle que malgré l'intervention de la Mairie pour calmer le jeu, le club n'est pas prêt à investir 500 millions d’euros de travaux s’il n'est pas propriétaire du Parc des Princes.