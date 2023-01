ASSE : Déja un absent à Saint-Etienne contre le FC Sochaux

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 09:30

L’ ASSE enregistre déjà un premier absent pour le match contre le FC Sochaux, lors de la 20e journée de Ligue 2, prévue le 28 janvier (15h).

L’ ASSE a bien bouclé la phase aller du championnat. Les Verts ont fini sur une belle série d’invincibilité lors des trois derniers matchs. Ils ont pris un précieux point, en arrachant un match nul face au SM Caen dans le temps additionnel (1-1, 90e+2). Ils ont enchainé avec deux victoires, respectivement sur le Stade Lavallois (1-0) et les Chamois Niortais (0-1). Un bilan positif, soit 7 points engrangés sur 9 possible. Et la conséquence sur le classement est notable. L’AS Saint-Etienne a quitté la dernière place du championnat et rebondi à la 18e place. Cela, pour la première fois depuis sa chute à la 15e journée.

Grâce à l’apport de ses recrues hivernales, notamment le buteur Gaëtan Charbonnier (2 buts en 3 matchs) et le décisif gardien de but Gautier Larsonneur, l’ ASSE a bien amorcé sa remontée. Toujours dans la zone rouge de relégation, les Stéphanois ont pour objectif de poursuivre leur série de victoires, dès le premier match de la manche retour de la Ligue 2. Un rendez-vous fixé au samedi 28 janvier au stade Geoffroy-Guichard, face au FC Sochaux. L’équipe stéphanoise devra rehausser son niveau de jeu, car les Lionceaux sont 4es et candidats pour le retour en Ligue 1.

ASSE : Benjamin Bouchouari suspendu contre le FC Sochaux

Pour ce match, l’ ASSE sera privée de Benjamin Bouchouari. Le jeune joueur de l’équipe type de Laurent Batlles est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Très remuant dans l’entrejeu, le meneur de jeu des Verts a aligné les avertissements, contre Caen, Laval et Niort. Il purgera donc un match de suspension automatique, lors de la 20e journée. L'absence de la pépite de 21 ans devrait profiter à Thomas Monconduit, de retour de blessure. Notons que l’ ASSE ne jouera pas jusqu’au 28 janvier, en raison des 16es de finale de la Coupe de France qui se disputent entre le vendredi 20 janvier et le lundi 23 janvier. Les Verts étant éliminés par Rodez depuis le 7e tour, ils observent une nouvelle coupure de 12 jours.