L'entraîneur du Pau FC, Nicolas Usaï, a donné son analyse du match après la victoire étonnante des siens sur le terrain de l'AS Saint-Étienne.

La Ligue 2 est un véritable marathon. L'AS Saint-Étienne l'a encore appris à ses dépens, samedi lors de la réception du Pau FC. Dans cette rencontre comptant pour la 15ème journée de Ligue 2, les Verts partaient favoris. Cinquièmes au coup d'envoi, ils avaient le podium en ligne de mire, et surtout les deux premières places synonymes d'accession à la Ligue 1. De son côté, le Pau FC pouvait conserver sa place dans le top 10 en cas de succès.

C'est bien le club dirigé par Nicolas Usaï qui l'a emporté, sur le score de 2-1. Les hommes de Laurent Batlles avaient pourtant ouvert le score à la 9ème minute par Gaëtan Charbonnier. Mais en seconde période, il n'a fallu que 3 minutes à Pau pour renverser le match. L'ancien Bordelais Henri Saivet a égalisé sur penalty (1-1, 75'), avant une réalisation de Sessi d'Almeida (1-2, 78'). Après le match, Nicolas Usaï était évidemment satisfait, estimant que ses joueurs ont « bien terminé la rencontre physiquement » et « bien tenu sur les corners adverses » dans des propos récoltés par EVECT.

Un réajustement tactique qui a tout changé à la mi-temps

Après cette rencontre, c'est la soupe à la grimace côté Vert. Alors que les visiteurs montent au huitième rang, l'AS Saint-Étienne laisse filer les prétendants à la montée. Désormais troisième après sa victoire contre Rodez (2-1), Grenoble prend 3 points d'avance après 15 journées. Vainqueur de Dunkerque (0-2), le Stade Lavallois éloigne les Verts du titre avec 8 longueurs d'avance en tête de la Ligue 2. Nicolas Usaï ne s'attendait pas à un tel retournement de situation, après une première période dominée par les hommes de Laurent Batlles.

C'est à la mi-temps que le tournant du match a lieu. Le technicien de 49 ans affirme avoir réalisé « un réajustement tactique à la mi-temps », ce qui a permis d'obtenir « plus de maitrise au milieu de terrain ». Et pourtant, ce n'était pas gagné selon lui, notamment surpris par Benjamin Bouchouari « qui a eu cette faculté à casser nos lignes ». Voilà le secret de la recette gagnante, un secret que n'arrive plus à trouver Laurent Batlles. Le coach du club ligérien reste désormais sur 3 défaites consécutives avec son équipe en championnat.