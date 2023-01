AS Monaco Mercato : L'ASM s'oppose au départ d'un défenseur

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 15:15

Après avoir transféré Benoît Badiashile à Chelsea, l’AS Monaco est attaqué sur un autre défenseur. Mais le club du Rocher résiste.

L’AS Monaco a touché un joli chèque estimé à 38 millions d’euros sur le transfert de Benoît Badiashile à Chelsea. Après le départ de l’international français, un autre arrière central, Malang Sarr, pourrait quitter l’ASM pendant ce mercato hivernal. Il est annoncé dans le viseur du FC Séville en Espagne dans ce mercato hivernal. Avant-dernier de la Liga, le club andalou cherche à se renforcer en défense afin d’amorcer sa remontée au classement et ainsi éviter la relégation. Le défenseur de 24 ans est prêté à l’AS Monaco par Chelsea jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, mais son contrat est accompagné d’une obligation d'achat avec conditions.

AS Monaco Mercato : L'ASM n'envisage pas le départ de Malang Sarr cet hiver

Indésirable à Londres, puis prêté une première fois au FC Porto (2020-2021) et maintenant à l’AS Monaco, Malang Sarr va-t-il rejoindre le FC Séville cet hiver ? Pas certain, selon les informations du journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato. « Comme évoqué dans notre Live FM spécial mercato sur Twitch, pas de départ prévu de Malang Sarr cet hiver malgré l’intérêt de Séville. Il ne veut pas partir, Monaco ne veut pas qu'il parte », a indiqué la source sur Twitter.

Il faut noter que Malang Sarr ne fait pas partie des premiers choix de Philippe Clement en défense centrale. Il était barré par la concurrence de Benoît Badiashile, Axel Disasi ou encore Guillermo Maripan. Mais après le départ de Badiashile à Chelsea, il est possible qu’il ait plus de temps de jeu. Pendant la première partie de la saison, l’ancien joueur de l’OGC Nice a été titulaire seulement 4 fois et n’a joué que 9 bouts de matchs en Ligue 1.