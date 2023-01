AJ Auxerre Mercato : Officiel, un gardien de but signe à l'AJA !

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 17:57

Une nouvelle signature est officialisée à l’ AJ Auxerre, ce mercredi, à moins de deux semaines de la fermeture officielle du mercato hivernal..

Avant-dernier de Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2, l’ AJ Auxerre se renforce, cet hiver, pour tenter de se maintenir dans l’élite pendant la deuxième moitié de saison. L’équipe de l’AJA a déjà accueilli l’imposant défenseur central Isaak Touré (2m06, 19 ans) et le jeune avant-centre Matthis Abline (19 ans). Ils sont tous deux prêtés, respectivement par l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, jusqu’à la fin de la saison.

L’ AJ Auxerre a aussi pioché en dehors du championnat de France. Le club promu s’est offert les services d'Elisha Owusu. Il s’est engagé avec le club icaunais pour deux ans et demi, jusqu’en juin 2025. Le milieu défensif est transféré de La Gantoise en Belgique. En revanche, les Auxerrois se sont séparés de Quentin Bernard (arrière gauche, 33 ans), d’un commun accord. Quant à Paul Joly (latéral droit, 22 ans), il est prêté au Dijon FCO en Ligue 2, jusqu’à la fin de saison, sans option d’achat.

AJ Auxerre mercato : Vincenzo Cozzella signe un premier contrat pro à l'AJA

En marge de ces mouvements (arrivées et départs), l’ AJ Auxerre songe également à ses jeunes joueurs en interne. Ainsi, Vincenzo Cozzella, un gardien de but très prometteur de la réserve auxerroise a été promu. Le club 19e de Ligue 1 lui a offert un premier contrat professionnel, six mois après son arrivée sur les bords de l’Yonne, à la suite d’un test concluant. Désormais professionnel, le portier de 21 ans intègre une équipe où il y a déjà des gardiens de but de haut niveau : Benoît Costil (35 ans) et Donovan Léon (30 ans), mais aussi le jeune Théo De Percin (22 ans).