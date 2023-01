OM Mercato : Longoria prépare une prolongation surprise en défense

Publié par Timothée Jean le 18 janvier 2023 à 19:30

Alors que les départs s’enchainent à l’ OM, la direction du club s’active en aussi en coulisse pour prolonger l’un de ses défenseurs.

Il est l’un des hommes en forme de ce début d’année 2023 à l’ OM. Après des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille où il avait subi les sifflets de ses propres supporters, Sead Kolasinac est parvenu à renverser l’opinion publique en enchainant de belles prestations. Au point où son raté incroyable face à Tottenham (1-2) en Ligue des champions n’est plus qu’un vilain souvenir, rangé aux oubliettes.

Très utilisé par Igor Tudor depuis la reprise du championnat, le défenseur bosnien est en pleine confiance et a retrouvé son meilleur niveau de jeu à l’ OM. Après son but victorieux face à l’AS Monaco (2-3), puis son slalom impressionnant dans la défense toulousaine (6-1), Sead Kolasinac a inscrit troisième but face au FC Lorient (3-1). Et ses performances ne sont pas passées inaperçues.

OM Mercato : Prolongation en vue pour Sead Kolasinac

Bercé récemment par les louanges de son entraineur Igor Tudor, Sead Kolasinac devrait prochainement prolonger son contrat avec l’ OM. Selon les informations de RMC Sport, une rencontre est déjà prévue entre les dirigeants marseillais et l’entourage de l’ancien joueur d’Arsenal afin de renouveler son bail expirant en juin 2023. Pour l’heure, le principal concerné se plait à Marseille et ne séduit pas les ambitions du club, précise la source. Il y a donc de fortes chances que les deux partis parviennent à s’entendre pour la prolongation de son contrat.

Ce renouvellement de bail sera surtout une belle récompense pour Sead Kolasinac, qui réalise une belle saison à l’ OM. Toutefois, les dirigeants de l’ OM travaillent aussi en coulisse pour boucler une autre signature en attaque. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng regagne peu à peu la confiance de son entraineur et devrait bientôt signer un nouveau contrat à Marseille. Les discussions auraient déjà débuté entre les différentes parties.