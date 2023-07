L’OM a entamé durant ce mercato des manœuvres pour s’offrir Renan Lodi. Mais le défenseur de l’Atlético Madrid se dirige vers un autre club.

Mercato OM : Pablo Longoria s'est renseigné sur Renan Lodi

L'avenir de Renan Lodi reste incertain. Prêté l'été dernier par l’Atlético Madrid, le latéral gauche brésilien a réalisé une saison encourageante sous les couleurs de Nottingham Forest. Au terme de la saison, le joueur de 25 ans est retourné chez les Colchoneros où il espère poursuivre sa progression. Mais le principal intéressé n’est pas certain de poursuivre son aventure dans la capitale espagnole, car plusieurs prétendants s’activent pour le recruter.

Parmi ses prétendants, l’Olympique de Marseille s’est rapidement positionné par l’attirer dans ses filets. Le club phocéen aimerait le recrutement afin de compenser les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Les Marseillais ont même entamé les premières démarches en vue de boucler sa signature. En effet, selon les informations dévoilées par le quotidien AS, le président de l'OM, Pablo Longoria, s’est récemment renseigné sur Renan Lodi, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par l'Atlético Madrid pour acter son départ.

Benfica en pole position pour Renan Lodi

Le club madrilène attendrait une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros, un montant qui semble élevé pour les finances marseillaises. De plus, l’OM devra faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. Le média indique que l’option la plus probable, actuellement, est de voir Renan Lodi poursuivre son aventure à Nottingham, où il a réalisé de bonnes performances. Aussi, un autre prétendant risque de rafler la mise dans ce dossier.

En quête d’un remplaçant à Alejandro Grimaldo, le Benfica serait en pole position pour s’attacher les services de Renan Lodi. Le club portugais devra répondre favorablement aux exigences de l’Atlético Madrid pour boucler ce dossier au plus vite. Face à cette situation, Pablo Longoria et la cellule de recrutement risquent de se tourner vers d’autres cibles plus accessibles. Ils vont devoir évaluer les alternatives disponibles sur le marché, car la piste Renan Lodi semble très compliquée. D’autres options sont déjà explorées en interne.