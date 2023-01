OM Mercato : La prolongation de Bamba Dieng se confirme !

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2023 à 23:37

L’été dernier, l’ OM était proche de se séparer de Bamba Dieng. Mais l’international sénégalais devrait finalement s’inscrire dans la durée à Marseille.

En ce début du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’est déjà séparé de trois joueurs. Gerson, Luis Suarez et Isaak Touré ont tous les trois pris des directions différentes et ne disputeront pas la deuxième partie de saison sous les couleurs marseillaises. Dans le sens des arrivées, la direction de l’ OM a frappé un très joli coup en recrutant Rulsan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta. Et si de nouvelles recrues sont attendues à l’ OM dans les jours à venir, le président Pablo Longoria devrait également gérer un important dossier en interne, le cas Bamba Dieng.

Proche de rejoindre l’OGC Nice dans les ultimes instants du dernier mercato estival, l’international Sénégal a vécu un début de saison très compliqué à l’ OM. L'ancien joueur de Diambars a longtemps été écarté du groupe phocéen avant de trouver grâce aux yeux de son entraîneur Igor Tudor. Il semble avoir gagné la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants.

OM Mercato : Marseille "fera tout pour prolonger" Bamba Dieng

S’ils souhaitaient se débarrasser de lui en début de saison, les dirigeants de l’ OM comptent à présent prolonger le contrat de Bamba Dieng avec une belle revalorisation salariale. D’ailleurs, l’entraîneur de son Diambars est persuadé que le joueur de 22 ans prolongera son bail à l’ OM. « Je n’ai pas eu la chance de le connaître ici en tant que joueur, mais je sais que c’est un garçon fiable et très sérieux (…) l’ OM va tout faire pour le prolonger. Leurs rapports de force sont en train de s’inverser », a confié Bruno Rohart dans des propos rapportés par Wiwspor.

La Provence révélait également que les dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient récemment entamé des discussions avec l’entourage de Bamba Dieng en vue d’étendre son contrat expirant en juin 2024. Pour le moment, le jeune joueur compte bien réclamer quelques garanties sportives avant de prolonger. Les différentes parties devraient bientôt se rencontrer afin de finaliser cette opération.