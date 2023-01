PSG Mercato : Keylor Navas a tranché, signature imminente !

Publié par Thomas le 18 janvier 2023 à 13:00

Annoncé sur le départ du PSG depuis de longs mois, Keylor Navas a pris sa décision pour son futur. Sa signature est imminente.

La fin est proche pour Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Après une saison et demie de traversée du désert, où il aura assuré en silence le rôle de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, le portier costaricien est en passe de rejoindre son futur club, après des semaines de négociations. Avec une seule rencontre au compteur depuis l’arrivée de Chrsitophe Galtier, contre Châteauroux en Coupe de France, l’ancien rempart du Real Madrid a décidé de partir de la capitale française pour rejoindre le club d’Al-Nassr.

Si L’Équipe indiquait dans son édition du jour un fort intérêt de Nottingham Forest et Bournemouth en Premier League, Keylor Navas a finalement cédé aux avances du club saoudien, prochain adversaire du PSG en amical cette semaine. Malgré une envie de poursuivre en Europe quelques saisons de plus, le joueur de 36 ans aurait été convaincu par l’offre d’Al-Nassr, comme le dévoile ce mercredi le quotidien espagnol Marca. L’équipe entraînée par Rudi Garcia serait sur le point de conclure un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du gardien qui, de son côté, se réjouirait de ce deal. À Riyad, Keylor Navas retrouverait son ancien coéquipier et ami du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

PSG Mercato : Un marché des gardiens enfin scellé au Paris SG

Ce départ imminent de l’international costaricien vers l’Arabie saoudite semble établir définitivement la hiérarchie des portiers parisiens pour 2023. Alors qu’il était pressenti pour quitter la capitale et rallier l’Italie, notamment l’AC Milan, Sergio Rico devrait être conservé par Christophe Galtier qui en fera son rempart numéro 2 derrière l’Italien Gianluigi Donnarumma. Le transfert de Keylor Navas ne devrait pas provoquer l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste, Paris souhaitant s’appuyer sur ses forces en présence et notamment son centre de formation pour ses futures saisons.