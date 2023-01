OM : Valentin Rongier bientôt convoqué en Equipe de France ?

Publié par Timothée Jean le 19 janvier 2023 à 12:40

Impressionnant dans l’entrejeu de l’ OM, Valentin Rongier se rapproche-t-il de l’Equipe de France ? Michel Der Zakarian a répondu à cette question.

Âgé de 28 ans, Valentin Rongier fait forte impression à l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Pourtant, le milieu de terrain n’a pas connu des débuts tranquilles à l' OM. Aux côtés de son coéquipier Jordan Veretout, il avait du mal à se démarquer au moment où son équipe subissait une grosse déconvenue face à Tottenham (1-2) en Ligue des Champions. Ces deux joueurs très utilisés par l’entraîneur croate semblaient peu efficaces dans l’entrejeu. Toutefois, ce duo bénéficiait toujours du soutien indéfectible de leur entraîneur. Et cette fidélité a fini par porter ses fruits.

À présent, les deux anciens joueurs du FC Nantes rayonnent sous les couleurs de l’ OM. Depuis la reprise post-Coupe du monde, ils ont visiblement passé un cap et restent très solides puis efficaces dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor. Au point où une question se dégage déjà dans l’esprit de nombreux observateurs de l’ OM. Après Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, Valentin Rongier sera-t-il prochain joueur de l’ OM à rejoindre les Bleus ? Son ancien entraîneur au FC Nantes, Michel Der Zakarian, n’exclut pas cette éventualité.

OM : Michel Der Zakarian s’exprime sur le cas Valentin Rongier

« Veretout est beaucoup plus agressif depuis ses passages à l'étranger, il sent le foot. Rongier, lui, joue juste et oriente bien le jeu. Il a passé un cap. S'il peut rejoindre Jordan en équipe de France ? Tout est possible », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence. Laborieux, polyvalent et efficace, Valentin Rongier fait les beaux jours de l’ OM et pourrait se faire une place en Equipe de France.

Le milieu de terrain de l' OM donne l’impression d’un joueur transfiguré dans les efforts et l’état d’esprit. Il devra donc poursuivre sur ce rythme en vue de convaincre Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France. En attendant, le natif de Mâcon reste l’un des hommes en forme du début de l’année à l’ OM. Il devrait être aligné ce vendredi face au Stade Rennais en Coupe de France.