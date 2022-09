PSG-Brest : Christophe Galtier répond cash à Michel Der Zakarian

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2022 à 15:25





L’entraîneur du Stade Brestois Michel Der Zakarian a dénoncé un arbitrage pro-PSG après le match de samedi. Christophe Galtier a répondu à son homologue.

PSG-Brest : Galtier recadre Der Zakarian sur le tacle de Kimpembe

Coupable d’un tacle non-maîtrisé sur Irvin Cardona, Presnel Kimpembe n’a pas été sanctionné lors du match de la 7e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Une semelle sur le tibia, qui aurait pu valoir un deuxième jaune au défenseur parisien selon Michel Der Zakarian. « Quand il tacle, je ne dis pas qu’il a fait un attentat, mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l’a entendu et il ne siffle même pas faute », a pesté le coach du club brestois. Mais Christophe Galtier a une autre lecture de l’action entre Kimpembe et Cardona.

« Sur l’action qui se passe devant Michel et moi, il y a un tacle engagé, mais sur le ballon. L’arbitre a son assistant avec lui, juste devant le ballon. Et en plus il a la VAR qui le tient informer de ce qu’elle a vu à l’écran. À partir du moment où il ne lui met pas un deuxième carton, c’est que tous estiment qu’il n’y a pas carton et que le match peut continuer. Il n’y a pas de débat puisque 'Kim' n’est pas revenu sur le terrain. Il s’est blessé sur ce geste », a expliqué l’entraîneur des Rouge et Bleu avant de revenir sur les propos de Der Zakarian sur l’arbitrage supposé en faveur du PSG.

Un arbitrage pro-PSG ? Galtier répond à Der Zakarian

Pour Michel Der Zakarian, si la faute non sanctionnée de Presnel Kimpembe avait été commise par un joueur de Brest, l’arbitre aurait sorti automatiquement le carton. Mais comme il s’agissait d’un joueur du Paris Saint-Germain, aucune sanction n’a été prise. « Oui, il doit prendre un carton. Minimum un jaune. Et il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris », a regretté l’ancien coach de Montpellier.

Un point de vue que ne partage pas forcément Christophe Galtier qui ne croit pas en un arbitrage favorable au PSG en Ligue 1. « Quant à savoir si le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Même lorsqu’il n’y avait pas d’assistance vidéo, je n’ai jamais pensé que le Paris Saint-Germain était arbitré de façon différente. Aujourd’hui, avec l’assistance vidéo, il ne peut plus y avoir d’erreur », a précisé le successeur de Mauricio Pochettino.