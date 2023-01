PSG Mercato : Paris prend une grande décision pour Lovro Majer

Publié par Thomas le 20 janvier 2023 à 10:07

Intéressé cet été par les services du milieu offensif du Stade Rennais, Lovro Majer, le PSG a pris une décision importante sur ce dossier cet hiver.

Véritable phénomène la saison passée au Stade Rennais, Lovro Majer s’est attiré les regards de bon nombre d’écuries européennes, désireuses de s’attacher les services de celui qu’on surnomme en Croatie le "nouveau Modric". En fin de mercato estival, c’est l’Atlético Madrid qui avait formulé une offre importante aux dirigeants Rouge et Noir pour le récupérer, mais les Colchoneros n’étaient pas seuls sur le coup. Le PSG, entre autres, avait manifesté son envie de recruter le joueur de 25 ans pour apporter de la concurrence à Lionel Messi au poste de numéro 10. Si au final Lovro Majer est bel et bien resté au SRFC, les convoitises n’ont toutefois pas diminué, bien au contraire. En plein mercato hivernal, le génie offensif est toujours suivi par plusieurs clubs et pourrait recevoir des avances concrètes cet hiver.

D’après les informations de RMC Sport, l’Atlético Madrid serait toujours intéressé par ses services. Le club d’Antoine Griezmann, qui s’apprête à recruter Memphis Depay, a été séduit par les prestations récentes du demi-finaliste de Coupe du monde, mais se voit concurrencé par l’Italie. En effet, l’Inter Milan, également à la recherche d’un meneur de jeu, aurait coché le nom du natif de Zagreb. En ce qui concerne le PSG, la tendance serait bien différente.

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain tourne le dos à Lovro Majer ?

" Je pense qu’il est maintenant prêt pour franchir un nouveau pallier ", exprimait il y a quelques semaines l’agent de Lovro Majer, qui souhaitait voir son poulain rejoindre une écurie plus huppée. Si le PSG a longtemps été une option de choix pour l’international croate, cette piste semble s’être refroidie. D’après les informations du média sportif, aucune rencontre n’a eu lieu ces derniers jours entre le représentant du joueur et l’équipe parisienne, malgré certaines rumeurs. En dépit de son match étincelant lors de SRFC-PSG, le milieu offensif n’a pas vu l’équipe de Christophe Galtier revenir à la charge cet hiver pour le recruter. Toutefois, le PSG surveille de loin le Rennais et pourrait être tenté par un retour dans le dossier dans 6 mois.