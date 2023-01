FC Nantes Mercato : Le FCN veut tenter un joli coup à l'AC Milan

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 12:20

Désireux de se renforcer cet hiver, le FC Nantes scrute le marché à la recherche d'opportunités et aurait trouvé son bonheur à l'AC Milan.

Pour le moment, le FC Nantes est l'un des clubs de Ligue 1 le plus actif sur le marché des transferts cet hiver, avec déjà deux arrivées bouclées pour les Canaris. En effet, le FCN a enregistré, ces derniers jours, les renforts de Florent Mollet, en provenance de Schalke 04, et de Jaouen Hadjam, qui évoluait jusque-là au Paris FC, en Ligue 2. Néanmoins, les Nantais ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin, et cherchent encore à se renforcer en vue de la seconde partie de saison.

Ces derniers jours, de nombreux joueurs, notamment de Ligue 1, ont été annoncés dans le viseur du FC Nantes. Outre le dossier Andy Delort, qui semble être la priorité des Canaris, le FCN voudrait également tenter de relancer Romain Faivre, qui ne parvient pas à montrer son meilleur visage avec l'OL depuis son arrivée il y a un an. En parallèle, les dirigeants nantais cibleraient également un jeune talent qui évolue à l'AC Milan.

FC Nantes Mercato : Le FCN à la lutte avec l'AS Monaco pour Victor Eletu

Né le 1er avril 2005, Victor Eletu a seulement 17 ans, mais fait déjà parler de lui sur le marché des transferts. Pour le moment, le jeune milieu de terrain nigérian n'a pas encore fait ses premiers pas avec l'équipe professionnelle de l'AC Milan, mais brille tout de même avec les équipes jeunes, notamment en Youth League, où il a fait 4 apparitions cette saison avec les Rossoneri. D'après le journaliste Nicolò Schira, cela aurait été suffisant pour provoquer l'intérêt du FC Nantes, qui surveille le joueur de près.

Néanmoins, le FC Nantes ne semble pas seul sur le milieu défensif de 17 ans. Selon le journaliste, les Canaris seraient en concurrence avec l'AS Monaco dans ce dossier. Pour le moment, les clubs se contentent d'observer le jeune joueur, et ni le FCN, ni l'ASM, ne semble être encore passé à l'acte pour le Nigérian.