FC Nantes Mercato : Le FCN à l’affût d’un joli coup à Lyon

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 01:30

Un joueur mécontent de son temps de jeu réduit à l’OL intéresse le FC Nantes, très actif ces dernières heures sur le marché hivernal des transferts.

Le FC Nantes a lancé son mercato hivernal cette semaine, mais il est loin d'être bouclé. Les Canaris ont recruté Florent Mollet (milieu offensif, 31 ans) et Jaouen Hadjam (arrière gauche, 19 ans), mardi. La signature d’Andy Delort (avant-centre) au FCN, en provenance de l’OGC Nice, est dans les tuyaux. Elle est même imminente ! Alors qu'Antoine Kombouaré évoquait un mercato d’ajustement, il est fort probable que plus de trois joueurs renforcent les Jaune et Vert cet hiver.

Surtout après les départs de Fabio et Dennis Appiah et les blessures de Nicolas Pallois (entorse du genou) et Quentin Melin. Le défenseur central sera absent pendant quatre semaines au moins. Opéré la semaine dernière, à la suite d’une rupture partielle de l'adducteur, le deuxième sera lui indisponible au moins deux mois. Sans oublier Charles Traoré, sorti prématurément lors de la victoire, dimanche à Montpellier (3-0) en raison d'une blessure aux quadriceps.

FC Nantes Mercato : Le FCN s'intéresse à Romain Faivre

Dès lors, le FC Nantes surveille des opportunités sur le marché, afin de se renforcer à des postes où le besoin se fait sentir. Comme le RC Strasbourg ou encore le Montpellier HSC, le FC Nantes s’est mis sur les rangs pour tenter d’attirer Romain Faivre (24 ans), selon les informations de Foot Mercato. Le média précise cependant que les Canaris n'ont engagé aucune approche pour le moment, en dehors du simple intérêt.

Le milieu de terrain recruté par l’Olympique Lyonnais à Brest, il y a un an, n’est pas satisfait de son temps de jeu à Lyon. De ce fait, il souhaite se faire prêter et négocie son départ, cet hiver, avec la direction de l’ OL, à en croire les informations du média Goal. Bonne nouvelle pour le FC Nantes, le joueur proche un temps de signer à l’AC Milan privilégie la Ligue 1.