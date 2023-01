Clermont Foot Mercato : Un attaquant du CF63 en route pour Sochaux

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 12:24

Après un début de saison plutôt convaincant, le Clermont Foot pointe à la 8e place du classement, ce qui lui donne de l'air dans l'opération maintien.

Avec 28 points après 19 journées de Ligue 1, le Clermont Foot est bien embarqué en ce qui concerne l'opération maintien. En effet, le CF63 dispose déjà d'une avance de 13 points sur la zone rouge, ce qui laisse une belle marge aux hommes de Pascal Gastien au moment d'entamer la seconde partie de saison. De plus, avec trois victoires de rangs, notamment contre l'OL et le Stade Rennais, les Clermontois sont en forme, et se rapprochent de leur objectif qui est de rester dans l'élite une troisième saison de suite.

Par ailleurs, le mercato hivernal clermontois devrait être assez calme, puisque le Clermont Foot, qui est limité par l'un des plus petits budgets de la Ligue 1, ne veut pas bousculer son effectif alors que les choses tournent bien ces dernières semaines. Néanmoins, quelques mouvements sont tout de même à prévoir du côté du CF63, qui a déjà enregistré l'arrivée d'Adama Diakité en provenance de Trélissac ces derniers jours, et qui pourrait également perdre un élément offensif dans les prochaines heures.

Clermont Foot Mercato : Jodel Dossou se rapproche de Sochaux

Arrivé en 2020 en provenance du championnat autrichien, Jodel Dossou a perdu son statut de titulaire cette saison avec le Clermont Foot. En effet, l'attaquant béninois n'a pris part qu'à 9 rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison, ce qui jette le doute sur son avenir en Auvergne. Ainsi, le joueur de 30 ans pourrait quitter le club pour rejoindre le FC Sochaux dans les prochains jours, comme le rapporte L'Équipe.

Le quotidien sportif explique que les négociations entre le FC Sochaux et le Clermont Foot seraient en très bonne voie, et que le départ de Jodel Dossou pourrait intervenir dans les prochaines heures. La forme de l'opération n'a, cependant, pas encore été révélée et on ne sait donc pas s'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert sec pour le Béninois.