ASSE Mercato : Un milieu offensif s'éloigne de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 12:37

L’ ASSE va devoir se tourner vers d’autres pistes pour se renforcer offensivement. L’agent d’un milieu offensif pisté a mis fin au débat.

En difficulté en Ligue 2 et soucieuse d’assurer son maintien, l’ ASSE passe la seconde sur le marché des transferts cet hiver. Comme annoncé, l'AS Saint-Etienne fait un mercato ambitieux, en ayant déjà recruté cinq nouveaux joueurs, dont un attaquant décisif, Gaëtan Charbonnier, et un gardien de but rassurant, Gautier Larsonneur. Pour autant, l' ASSE a encore des noms cochés sur son calepin. Deux pistes émergent dans les médias, à dix jours de la fermeture du marché des transferts. Lamine Fomba, milieu défensif du Nîmes Olympique et Amine Boutrah, milieu offensif de l’US Concarneau (National).

Pour le premier cité, Nîmes se montre intransigeant. Derniers de Ligue 2, les Crocs souhaitent garder leur joueur pour tenter de se maintenir dans la deuxième moitié de saison. L'US Concarneau, leader de National, a aussi fermé la porte de sortie à son N°10, cet hiver. C’est d’abord son entraîneur, Stéphane Le Mignan, qui a annoncé la couleur dans Ouest-France, la semaine dernière. « La probabilité qu’Amine reste chez nous jusqu’à la fin de la saison est très très forte. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il a des clubs qui le suivent, mais il n'y a aucune idée de partir. »

ASSE Mercato : Les conditions ne sont pas réunies pour le départ de Boutrah

Cette semaine, Pierrick Antonetti, agent du joueur de 22 ans, a emboîté le pas dans Ouest-France. Il a répondu à l’ ASSE pour son protégé, refroidissant l’intérêt des Verts. « Aujourd’hui, il faut faire redescendre cette pression autour d’Amine Boutrah. Il y a actuellement un très grand engouement autour du joueur, mais nous sommes sur la même longueur d’onde avec son club, sur la volonté de le voir terminer la saison là-bas […]. On a besoin de connaître les conditions dans lesquelles évoluerait Amine s’il venait à quitter Concarneau. Or, toutes les conditions ne sont pas réunies actuellement. » À noter qu’Amine Boutrah a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 15 matches disputés en National cette saison.