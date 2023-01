FC Nantes Mercato : Delort envoie un nouveau message fort à Nice

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 22:37

Annoncé vers le FC Nantes pour s’y engager cet hiver, Andy Delort a encore envoyé un message fort à l’OGC Nice, ce vendredi.

Andy Delort et l’OGC Nice ne s’entendent plus, alors qu’il est attendu au FC Nantes. Le joueur est conflit ouvert avec ses dirigeants et est résolument tourné vers le départ. Mais bloqué par le Gym avec lequel il est lié jusqu’en juin 2024, l’avant-centre fait le forcing pour quitter le club azuréen. L’Équipe confirme un bras de fer engagé pour contraindre la direction niçoise à le laisser rejoindre le FCN où il a déjà un accord contractuel. D’après les informations de la source, l’ancien joueur de Montpellier a encore séché l’entraînement de l’OGC Nice.

« Absent à l'entraînement des Aiglons ce vendredi, Andy Delort souhaite rejoindre le FC Nantes quitte à aller au bras de fer avec Nice », a informé le média, tout en indiquant « qu’un départ semble inéluctable. » Les Aiglons se sont déplacés à la Turbie pour disputer un match d'entraînement avec l’AS Monaco. Un court déplacement que l'international algérien a boudé, comme c’était déjà le cas, lors de la reprise des entraînements mercredi, après deux jours de repos accordés par le staff technique.

FC Nantes Mercato : Terem Moffi, remplaçant de Delort, se rapproche de Nice

Notons que l’OGC Nice est la recherche d’un attaquant de pointe pour prendre à la place d’Andy Delort, sur qui il ne compte plus. Et les nouvelles seraient bonnes pour ce dernier et le FCNantes, car le départ de Terem Moffi du FC Lorient se précise. Le buteur du club Morbihan n’est pas dans le groupe convoqué par Régis Le Bris pour affronter le SC Bastia en 16e de finale de la coupe de France, samedi. D’après le quotidien sportif, les Niçois ont fait une offre estimée à 20 M€ (3 M€ de bonus compris) aux Lorientais, pour s'attacher les services de Terem Moffi. Notons que l'arrivée du deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 (12 buts en 18 matchs disputés) à Nice décanterait automatiquement le départ d'Andy Delort au FC Nantes.