FC Nantes Mercato : Andy Delort attendu au FCN, les lignes bougent

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 10:49

Attendu au FC Nantes pour s’y engager, Andy Delort est toujours un joueur de l’OGC Nice. Mais les lignes bougent ces dernières heures.

Annoncé au FC Nantes depuis la semaine dernière, Andy Delort n’a toujours pas déposé ses valises à la Jonelière. Il est bloqué par son club, l’OGC Nice, avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Déjà d’accord avec le FCN, l’avant-centre ferait le forcing pour quitter le Gym cet hiver. Il aurait séché l’entraînement cette semaine, selon Nice-Matin, afin de mettre la pression sur la direction niçoise. Il faut dire que le club azuréen ne souhaite pas conserver Andy Delort dans son équipe, contre son gré.

Cependant, il attend de trouver d’abord un attaquant pour le remplacer, avant de le laisser filer au FC Nantes. Un temps d’attente qui agace le joueur de 31 ans, mais aussi les supporters des Canaris, impatients de voir le buteur débarquer à Nantes avant le début de la phase retour du championnat.

FC Nantes Mercato : Andy Delort a l'accord de Nice pour rejoindre le FCN

Évoquant le dossier Andy Delort sur son compte Twitter, Mohamed Toubache-Ter a lâché des informations qui devraient réjouir les fans des Jaune et Vert. Selon lui, l’arrivée de l’attaquant au FC Nantes n’est pas remise en cause, mais toujours dans les tuyaux. D'après la source, « Delort attend paisiblement et va très bien… il s’entretient ». L’Insider assure même que l’international algérien (12 sélections, 2 buts) ne va pas aller au clash avec le Gym, car le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi, aurait validé son départ. « Drôle de parler de sanction ou d’aller au clash : je lis des papiers d’un drôle. Il a eu l’accord du DS. »

Si l’on se fie aux informations de Mohamed Toubache-Ter, qui semble très proche de la future recrue du FC Nantes, cette dernière est en route vers la Loire-Atlantique. « On était à Paris hier soir (jeudi, ndlr) et attend paisiblement. Confiance, confiance... », a-t-il rassuré, optimiste sur le dossier.