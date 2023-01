OM : Avant le Stade Rennais, Tudor annonce un forfait à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 19 janvier 2023 à 18:47

Présent en conférence de presse à 24 heures d'affronter le Stade Rennais en Coupe de France, Igor Tudor a annoncé un forfait pour l' OM.

C'est le premier gros test pour l' OM en ce début d'année 2023. Dans une forme étincelante, les Marseillais restent sur 6 victoires consécutives et impressionnent dans le jeu match après match. Vendredi, c'est le Stade Rennais qui va tenter de barrer la route à une équipe olympienne sûre de ses forces depuis le retour de la trêve. À la veille de cette rencontre, Igor Tudor était présent en conférence de presse, et a évoqué ce match qui s'annonce difficile pour l' OM. "C'est une équipe très forte. Je crains un peu tout de leur part, c'est un bon challenge pour nous pour voir où on en est. Je suis optimiste, mes joueurs sont très en forme, il y a moyen de faire un résultat."

Confiant, l'entraîneur croate sait que son équipe tourne à plein régime et qu'il sera très difficile de la stopper vendredi, encore plus dans un Vélodrome qui devrait faire le plein pour ce 16e de finale. Néanmoins, le Stade Rennais fait partie des équipes qui posent beaucoup de difficultés à l' OM, ce choc devrait réserver bien des surprises. En ce qui concerne les effectifs, si le SRFC est privé de nombreux cadres pour faire le voyage, comme Steve Mandanda, Marseille devra également faire face à une absence assez préjudiciable en défense.

OM : Jonathan Clauss forfait face au Stade Rennais

Blessé aux adducteurs lors du match à Montpellier le 2 janvier dernier, Jonathan Clauss n'a toujours pas retrouvé les terrains avec l' OM. Si cette blessure ne semblait pas trop grave au départ, le piston marseillais peine à revenir avec ses coéquipiers, laissant présager quelque chose de plus sérieux.

En conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a bel et bien confirmé l'absence de Jonathan Clauss face au Stade Rennais, qui va donc manquer un 4e match de suite. "Clauss? Il n'est pas encore prêt pour le match face à Rennes." C'est donc le jeune Isaak Touré qui devrait compenser l'absence de l'ancien lensois sur le côté droit de l' OM vendredi soir.