Mercato OM : C'est réglé pour le transfert de Mattéo Guendouzi

21 janvier 2023

L’ OM a tranché pour l’avenir de Mattéo Guendouzi. Le milieu marseillais est annoncé sur les tablettes des Anglais d’Aston Villa.

L’Olympique de Marseille est le premier club qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France. L’ OM s’est imposé sur la plus petite des marges pour éliminer le Stade Rennais. Un but de Mattéo Guendouzi avant l’heure de jeu a suffi aux Olympiens. Décisif contre le SRFC, l’avenir du milieu tricolore est également sujet aux spéculations ces dernières semaines. Ses performances ne laisseraient pas Aston Villa indifférent. Le club de Birmingham souhaiterait ramener l’ancien Gunner en Premier League. Des contacts entre le milieu de l’ OM et la formation anglaise auraient même déjà été initiés. Sauf que du côté du board olympien, la question du futur de Guendouzi aurait déjà été réglée selon les indiscrétions de L’Équipe.

Mercato OM : Pablo Longoria ferme la porte pour Guendouzi

Le quotidien sportif assure que l’Olympique de Marseille n’entend pas boucler le départ de Mattéo Guendouzi. Surtout en cours de saison. La source croit savoir que l’exécutif de l’ OM serait serein à ce sujet. Un transfert de Guendouzi cet hiver n’est pas à l’ordre du jour à moins qu’une offre mirifique ne parvienne sur la tablette des décideurs marseillais. Annoncé sur les tablettes d’Aston Villa, le milieu âgé de 23 ans a disputé 25 matchs cette saison pour quatre buts et délivré autant de passes décisives.

Arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en 2021, le milieu de terrain a définitivement été recruté l’été dernier contre 11 millions d’euros. Encore sous contrat jusqu’en 2025, sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant loin de faire flancher le club phocéen. Lequel a déjà empoché un joli chèque suite au départ de Gerson. Le Brésilien est retourné à Flamengo, son ancien club, cet hiver contre 15 millions. Luis Suarez et Isaak Touré sont respectivement prêtés à l’UD Almeria avec option d’achat et à l’AJ Auxerre.