OL Mercato : Joao Gomes pousse déjà un joueur au départ à Lyon

Alors que l’ OL travaille à l’arrivée du Brésilien Joao Gomes cet hiver, un jeune joueur formé au club ne cache plus son envie de quitter Lyon.

Après sa première partie de saison ratée, l’ OL compte bien se renforcer pendant ce Mercato d’hiver, comme l’a annoncé John Textor, le nouveau propriétaire du club rhodanien. L’équipe de l’Olympique Lyonnais devrait donc recevoir de nouveaux joueurs comme l’a confirmé l’entraineur des Gones en conférence de presse, vendredi : « Avec le mercato on va essayer d’améliorer, de renforcer le groupe. On veut que le groupe soit plus solide, plus fort dès le mois de février ».

Laurent Blanc a même lâché des indices sur la prochaine recrue. Il s’agit de Joao Gomes, un milieu de terrain évoluant à Flamengo au Brésil. Le coach de l’ OL est clairement sous le charme du profil de ce dernier et ne l’a pas caché face aux médias. Joao Gomes est un milieu défensif moderne, qui dépasse sa fonction. Un très bon joueur. Il me plaît, car c’est quelqu’un qui défensivement est très solide. »

Laurent Blanc a ainsi confirmé l’arrivée du Brésilien à l’ OL dans les prochains jours. Et cela n’est pas une bonne nouvelle pour Mohamed El Arouch (18 ans). Déjà en manque de temps de jeu, du fait la forte concurrence dans l’entre-jeu des Gones, le jeune joueur voit dans la volonté de son club formateur de recruter Joao Gomes (21 ans), qu’il n'est pas dans le projet lyonnais, à court et moyen terme.

OL Mercato : Joao Gomes arrive, Mohamed El Arouch veut partir

Face à ce constat, il aurait ouvert la porte de sortie de l' OL, comme le révèle L’Équipe. Selon la source, « Mohamed El Arouch a fait part à son entourage de sa volonté de changer d'air cet hiver ». « Une volonté renforcée par l'arrivée possible du Brésilien Joao Gomes à son poste », précise le quotidien sportif. L’international français (U19) souhaite s’engager dans un autre club, afin de jouer régulièrement et ainsi lancer sa carrière. Il aurait déjà des prétendants. D’après le journal, « plusieurs clubs suivent attentivement le jeune Lyonnais, notamment en France et en Espagne. »

Pour rappel, Mohamed El Arouch a signé son premier contrat professionnel en juillet 2021, d’une durée de 3 ans. Mais grâce à ses performances avec la réserve de l’ OL et surtout son fort potentiel, le contrat de la pépite a été prolongé d’une saison supplémentaire, en mai 2022, jusqu’au 30 juin 2025.