PSG Mercato : L’Inter Milan prêt à vendre Skriniar, son prix tombe

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2023 à 12:37

Après son refus de prolonger sur la base de la dernière offre de sa direction, Milan Skriniar pourrait quitter l’Inter Milan cet hiver. Annoncé au PSG, il ne sera toutefois pas bradé.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, la possibilité de voir Milan Skriniar rejoindre le Paris Saint-Germain d’ici le 31 janvier prochain existe bel et bien. Le journal sportif explique que le défenseur central de 27 ans a donné son accord oral à Luis Campos pour s’engager en faveur du club de la capitale l’été prochain. Alors que le club italien lui proposait de toucher 6,5 millions d’euros en cas de renouvellement, Skriniar percevra un salaire annuel de 9 millions d’euros chez les Rouge et Bleu. Mais la possibilité de conclure un transfert entre le Champion de France en titre et les Nerazzurri existerait également selon la source francilienne. Une tendance que confirme la presse transalpine ce samedi.

PSG Mercato : Milan Skriniar au Paris SG pour 20M€ ?

En effet, La Gazzetta dello Sport rapporte dans son édition du jour que l’Inter Milan est déçu du comportement de Milan Skriniar, qui ne prolongera pas et dont le départ en janvier est possible. Cependant, l’international slovaque n’a pas encore d’accord définitif avec le Paris Saint-Germain et entend bien étudier toutes les offres. Alors que les médias français évoquent une possible offre de Luis Campos comprise entre 10 et 15 millions d’euros, le journal italien indique que les dirigeants milanais pourraient effectivement délivrer un bon de sortie à Skriniar dans les prochains, mais seulement contre un chèque de 20 millions d’euros.

Une somme que le PSG pourrait facilement atteindre après avoir vendu Pablo Sarabia pour 7 millions d’euros à Wolverhampton. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont devoir faire un choix puisque l’enveloppe hivernale est réservée au recrutement d’un attaquant. De son côté, Sky Sports Italia assure que l’ancien défenseur de la Sampdoria de Gênes veut continuer sa carrière au Paris SG à court ou moyen terme.