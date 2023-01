OL Mercato : Lyon répond aux différents intérêts pour El Arouch

Publié par Dylan le 21 janvier 2023 à 18:37

Alors que le cas Mohamed El Arouch fait couler beaucoup d'encre, l'OL a décidé de clarifier la situation et de répondre aux intérêts de certains clubs.

Partira, partira pas ? La question est peut-être vite répondue pour Mohamed El Arouch, pressenti sur le départ à l'OL ces dernières heures. Il faut dire que les dernières déclarations de L'Équipe et Foot Mercato n'ont pas été très rassurantes concernant l'avenir du joueur. D'après ces sources, celui-ci serait lassé de son faible temps de jeu et pourrait voir ailleurs afin de redonner un coup de boost à sa carrière.

Pour le moment, Mohamed El Arouch se contente de jouer avec la réserve du club rhodanien, en National 2. Il a disputé 9 rencontres pour un petit but, ce qui n'a pas motivé Laurent Blanc à l'appeler ne serait-ce que pour quelques rencontres. Mis à part des matchs amicaux, la pépite lyonnaise n'a jamais pu prendre part à un match de Ligue 1 avec l'équipe professionnelle. Une surprise pour celui qui est annoncé comme le plus grand espoir des Gones après Rayan Cherki.

L'OL n'a pas encore reçu d'offre pour Mohamed El Arouch

Parmi les prétendants de Mohamed El Arouch, plusieurs équipes de Ligue 1. Et pas des moindres : l'OM, le Stade Rennais et l'OGC Nice seraient tous en course pour rapatrier le milieu central de 18 ans d'après Foot Mercato. Mais la source ajoute que l'Olympique Lyonnais ne serait pas enclin à vendre son joueur. En revanche, le club présidé par Jean-Michel Aulas serait prêt à discuter pour une offre de prêt.

Cependant, aucune proposition de ce genre n'aurait été formulée à ce jour. Le journaliste belge Sacha Tavolieri a confirmé que l'actuel 9ème de Ligue 1 aurait lui-même donné l'information en interne. Ni l'OM, ni le Stade Rennais, ni l'OGC Nice ne sont donc passés à l'action pour le moment. Reste à savoir qui va dégainer le premier.