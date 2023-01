FC Lorient Mercato : Le FCL contraint de justifier la vente de Ouattara

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2023 à 04:13

Face aux inquiétudes des supporters du FC Lorient, le président du club a justifié le transfert de Dango Ouattara à Bournemouth, à la mi-saison.

Le FC Lorient a transféré Dango Ouattara (21 ans) à Bournemouth contre un gros chèque de 27 M€. Le jeune ailier droit faisait partie des joueurs décisifs de la première moitié de saison canon du FCL. Il a été auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 avant son départ en Premier League. Grâce à ses performances avec les Merlus, l’international burkinabé (10 sélections) était dans le viseur de plusieurs clubs pendant ce Mercato d’hiver. Mais la direction du FC Lorient a choisi le prétendant le plus offrant.

À la suite de Dango Ouattara, le départ de Terem Moffi (23 ans) est dans les tuyaux. Le buteur du FC Lorient, par ailleurs deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (du PSG) est dans le collimateur de l’OGC Nice. Les Niçois négocient son transfert pour remplacer Andy Delort attendu au FC Nantes. Ces dernières heures, l’intérêt de l’OM pour l’avant-centre nigérian est révélé. Enzo Le Fée, un troisième joueur important de l’équipe de Régis Le Bris est aussi très convoité. En cas d’offres intéressantes, il est possible que le FC Lorient perde Moffi et Le Fée d’ici le 31 janvier.

FC Lorient Mercato : Le FCL ne renonce pas à son ambition, selon Féry

Or, le club de Bretagne, après un début de saison canon, a chuté de la 2e à la 7e place au classement entre la 12e et la 20e journée. Et le départ de son buteur cet hiver pourrait affaiblir davantage l’équipe lorientaise lors de la deuxième moitié de l’exercice. Les supporters commencent d’ailleurs à se poser des questions sur les ambitions de leur club en Ligue 1. Des interrogations qui ont fait réagir Loïc Féry. Selon ses explications, il n’est pas question d’un manque d’ambition, même s’il reconnait « que le timing » du transfert « engendre l'amalgame ».

« Le transfert de Dango Ouattara est pointé du doigt, comme si cette vente signifiait que nous renoncions à toute ambition et comme si notre joueur avait signé à Bournemouth sous la contrainte. Dango pourra exprimer pourquoi lui et son agent ont fait ce choix plutôt qu'un autre », a-t-il expliqué dans un communiqué, dévoilant ainsi le désir du joueur et son clan de rejoindre un club et un championnat plus élevé.

Loïc Féry a aussi précisé que le FC Lorient a finalement ouvert la porte au départ Dango Ouattara, mais il a « préféré conclure avec le club qui a proposé la meilleure offre, dont le montant permettra de mieux armer notre effectif ».