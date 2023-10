Fragilisé par de mauvais résultats à la tête du FC Lorient, Régis Le Bris s'est entretenu avec le président Loïc Féry. Celui-ci a tranché pour son avenir.

Mercato FC Lorient : Loïc Féry maintient sa confiance en Régis Le Bris

Pas de pression pour Régis Le Bris. Du moins, pour le moment. Malgré une seizième place synonyme de barragiste après 8 journées de Ligue 1, le FC Lorient ne s'estime pas encore en crise.

C'est ce que l'on peut penser avec la récente déclaration de Loïc Féry, le président du club breton. Le dirigeant de 49 ans maintient sa confiance en Régis Le Bris malgré des résultats décevants. « J'ai toute confiance dans le staff. Il n'y aura pas de changement. Ça travaille et il y a une grosse adhésion de l'effectif. Régis Le Bris n'a pas plus de pression » a-t-il expliqué dans un entretien pour L'Équipe.

Régis Le Bris peut effacer les doutes contre le Stade Rennais

Arrivé comme un roi en juin 2022, après avoir été directeur du centre de formation du FC Lorient, Régis Le Bris avait suscité des premiers doutes sur son avenir cet été. Souvent associé à l'OGC Nice, c'est finalement Francesco Farioli qui lui a été préféré. Loïc Féry a tenu à clarifier la situation à ce sujet : « Il n'y a pas eu de clash, mais une incompréhension autour de la manière dont le club avait communiqué quand il y a eu ces rumeurs de départ. Si on met de côté ce temps court, les échanges ont toujours été équilibrés » a-t-il précisé pour L'Équipe, voulant définitivement mettre fin aux rumeurs sur une éventuelle rupture de contrat.

Dimanche, Régis Le Bris aura une opportunité en or de sortir de la zone de relégation avec le FC Lorient. Opposé au Stade Rennais, il a vu le RC Lens (14ème, 9 pts) être accroché par Le Havre (11ème, 10 pts). Les deux équipes ont fait match nul (0-0), ce qui pourrait bien faire ses affaires. En cas de victoire contre son rival, le FCL peut quitter sa place de barragiste et prendre un point d'avance sur le RC Lens. Une situation qui serait bien plus confortable pour Régis Le Bris et Loïc Féry, dont les propos seront sans doute remis en question en cas de nouvelle défaite.