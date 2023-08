Le FC Lorient a acté une signature en attaque ce mardi. Le club Morbihan l’a officialisée dans un communiqué sur son site internet.

Mercato FC Lorient : Le contrat de Junior Kroupi prolongé d’une saison

Pendant que deux jeunes joueurs : Yoann Cathline (Almere City) et Stéphane Diarra (ASSE) ont quitté le FC Lorient sous la forme d’un prêt, cette semaine, le club a annoncé une signature officielle, ce mardi. Celle de Junior Kroupi (17 ans). Contrairement à Cathline et Diarra, le polyvalent joueur offensif est un pur produit du centre de formation du FCL. Arrivé au club en 2003 et titulaire d’un premier contrat professionnel depuis l’été 2022, il a franchi un nouveau palier.

Dimanche dernier, le fils de l’ancienne gloire des Merlus, Eli Kroupi (vainqueur de la coupe de France 2002), a fait sa deuxième apparition en Ligue 1. Entré en jeu à la place de Jean-Victor Makengo (71e), il a été l’auteur de la passe décisive qui a permis à Siriné Doucouré d’égaliser pour le FC Lorient contre l’OGC Nice (1-1, 77e).

Deux jours donc après son match décisif, Junior Kroupi est récompensé. En effet, la direction lorientaise a prolongé son contrat initial d’une saison supplémentaire. Le jeune attaquant est donc maintenant lié aux Merlus jusqu’en juin 2026. « Junior portera désormais le numéro 22 comme son père Eli », a indiqué le club breton.

Junior Kroupi : « Je suis ravi de sentir que le FC Lorient compte sur moi »

L’international U17 français (5 sélections, 3 buts) est heureux de prolonger son engagement au sein de son club formateur : « Porter le même numéro que mon père dorénavant est une grande fierté pour moi et ma famille. Je suis ravi de sentir que le FC Lorient compte sur moi dans la durée. Cette prolongation est une suite logique de ma progression au sein de cette formation et de ce club. J’ai intégré l’effectif professionnel, je joue mes premières minutes au plus haut niveau, je dois donc poursuivre sur cette voie pour aider les Merlus à se développer ».

Loïc Féry, président du FC Lorient, se félicite aussi de voir la pépite prolonger son aventure au club : « En entrant sur le terrain dimanche dernier, Junior savait déjà qu’il prolongerait avec le FC Lorient. Nous pouvons donc nous réjouir doublement de cette semaine décisive et espérer que notre jeune continuera à marquer le destin des matchs ».