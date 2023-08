Pour boucler son mercato, le FC Lorient s’active pour le transfert d’un attaquant de Ligue 2. Sa signature est espérée avant le 1er septembre.

Mercato : Le FC Lorient s'active pour le transfert d'Amine El Ouazzani

À l’image des clubs de Ligue 1, le FC Lorient est passé à l’offensive pour finaliser quelques signatures avant la fermeture du mercato. Révélé à l'En Avant Guingamp en Ligue 2 la saison dernière, Amine El Ouazzani est l’une des priorités du FCL en cette fin du mercato. Son profil correspond à ce que Régis Le Bris recherche pour compléter son équipe, surtout offensivement. Le joueur de 22 ans est un avant-centre de prédilection. Cependant, il a déjà évolué dans la position d’ailier, milieu droit et milieu offensif.

D’après les informations de Foot Mercato, le FC Lorient l’observe depuis un moment, encore plus à quelques jours de la fin du marché des transferts, mais le président Loïc Féry n’est pas encore passé à l’action pour boucler sa signature. Les bonnes relations entre Lorient et Guingamp « pourraient faciliter un possible transfert » d’Amine El Ouazzani.

La signature d'Amine El Ouazzani au FCL va coûter plus de 1,5 millions

L’international espoir marocain avait été acheté à Bourg-en-Bresse pour 500 000 euros, en novembre 2022. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 1,5 millions d'euros, lui qui est sous contrat à Guingamp jusqu’en 2026. Toutefois, sa probable signature chez les Merlus pourrait rapporter bien plus que ce montant.

La saison dernière, le natif de Grenoble avait participé à 23 matchs en Ligue 2, pour 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Depuis le début de saison, il a disputé les trois premières journées de Ligue 2. Titulaire lors des trois rencontres, Amine El Ouazzani a déjà inscrit un but et délivré une passe. Il devrait être une bonne pioche dans l'effectif de Régis Le Bris.