RC Strasbourg Mercato : Une signature se profile après Sanson

Publié par Jules le 23 janvier 2023 à 17:36

Alors que l'arrivée de Morgan Sanson se profile du côté du RC Strasbourg, le club alsacien ne devrait pas s'arrêter là et attend un autre renfort.

Les derniers jours du mercato devraient être agités pour le RC Strasbourg, qui pourrait officialiser quelques recrues d'ici à la fin du mois de janvier. Pour le moment, le RCSA, qui a notamment perdu Adrien Thomasson cet hiver, n'a récupéré qu'un seul joueur, en la personne de Frédéric Guilbert. Néanmoins, les pistes se multiplient pour les Alsaciens qui attendent encore plusieurs renforts, à commencer par Morgan Sanson, qui devrait débarquer très prochainement au RCSA.

En plus de ce dossier, le RCSA avance également sur Eduard Sobol, latéral gauche ukrainien qui évolue au Club Bruges. Néanmoins, le RC Strasbourg, qui a perdu son maître à jouer au milieu de terrain, voudrait se renforcer davantage dans ce secteur du jeu, et pourrait rapidement valider l'arrivée d'un joueur au profil plus offensif que Morgan Sanson. Le nom du Japonais Yuito Suzuki revient avec insistance du côté de l'écurie alsacienne, qui veut récupérer du sang neuf pour réussir l'opération maintien.

RC Strasbourg Mercato : Yuito Suzuki est tout proche de rejoindre le RCSA

Comme le révèle le journal L'Équipe, le jeune milieu offensif japonais, Yuito Suzuki devrait s'engager dans les prochaines heures avec le RC Strasbourg pour découvrir le football européen. À 21 ans, le joueur évolue au Shimizu S-Pulse, en deuxième division japonais, et va tenter de faire le grand saut pour tenter sa chance en Europe.

Le RC Strasbourg serait en train de boucler les derniers détails de l'arrivée du milieu japonais. L'opération devrait prendre la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de saison. Le montant nécessaire au RCSA pour conserver le joueur à l'issue de son prêt devrait avoisiner les 400 000 euros. Une piste surprenante, mais qui pourrait s'avérer être une belle pioche si Yuito Suzuki s'adapte rapidement à la Ligue 1.