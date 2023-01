PSG Mercato : Coup de théâtre dans le dossier Jude Bellingham !

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2023 à 21:13

Visé par presque tous les grands d’Europe, notamment le PSG, Jude Bellingham semblait déjà promis au Real Madrid. Mais le milieu du Borussia Dortmund pourrait réserver une grosse surprise cet été.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Jude Bellingham devrait quitter les rangs du Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Selon Sky Sports, le milieu de terrain de 19 ans devrait rejeter une proposition de prolongation de son club et déclencher un véritable combat de titans pour sa signature. Après une énième rencontre avec sa direction la semaine passée, le jeune international anglais aurait clairement fait part de son souhait de changer d’air en fin de saison.

Et alors que plusieurs sources l’annonçaient au Real Madrid comme le futur héritier de Luka Modric au coeur du jeu des Merengues, Jude Bellingham se montrerait désormais indécis concernant sa prochaine destination. S’il ne rêve pas du Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi aimerait le voir débarquer après son aventure en Bundesliga, l’ancienne pépite de Birmingham aurait une tout autre destination en tête.

PSG Mercato : Jude Bellingham finalement avec Guardiola à Man City ?

En effet, selon les dernières nouvelles en provenance de l’Angleterre, le milieu de terrain du Borussia Dortmund serait désormais favorable à un transfert à Manchester City. Le compatriote de Marcus Rashford privilégierait cette destination plutôt que le Real Madrid, qui était pourtant son premier choix il y a quelques semaines. Le Daily Star rapporte en effet que le club mancunien est actuellement le mieux placé pour accueillir Jude Bellingham.

Disposant de moyens illimités, l’actuel 2e de Premier League serait même disposé à investir jusqu’à 170 millions d’euros pour satisfaire le BVB. Toujours selon la même source, le natif de Stourbridge aimerait retrouver son ami et ancien coéquipier Erling Haaland. Mieux, à ses yeux, Pep Guardiola est l’entraîneur parfait pour le pousser à atteindre des sommets et à mettre en valeur ses qualités. Le Real Madrid, le Paris SG et Liverpool savent à présent ce qui leur reste à faire.