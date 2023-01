RC Lens Mercato : L'Atlético Madrid se penche sur un cadre du RCL

Publié par Jules le 24 janvier 2023 à 18:30

Auteur d'un excellent début de saison, le RC Lens va devoir lutter pour conserver ses cadres. L'un d'entre eux est pisté par l'Atlético Madrid.

Désireux de poursuivre sur sa bonne lancée du début de saison, le RC Lens s'est renforcé cet été avec les arrivées d'Adrien Thomasson en provenance du RC Strasbourg, et celle de Julien le Cardinal qui évoluait avec le Paris FC en Ligue 2. Néanmoins, le principal chantier du RCL réside toutefois dans la pérennité de son effectif avec plusieurs possibilités de prolongations qui sont à l'étude par les dirigeants lensois. En effet, les bonnes performances lensoises attisent les convoitises.

Parmi les joueurs que le RC Lens veut prolonger au plus vite, on retrouve Deiver Machado, qui occupe le couloir gauche du RC Lens. Titulaire indiscutable avec les Sang et Or, le défenseur colombien serait proche d'une prolongation, selon Téléfoot, lui qui arrivera en fin de contrat en juin 2024 avec le RCL. Néanmoins, les choses pourraient se compliquer dans ce dossier, puisque le joueur serait suivi par une très grosse écurie espagnole.

RC Lens Mercato : L'Atlético Madrid piste Deiver Machado

Si l'on en croit les informations du média espagnol AS, l'Atlético Madrid suivrait de très près la piste menant au latéral gauche de 29 ans. En effet, le journal sportif explique que le latéral du RC Lens serait une piste très sérieuse des Colchoneros pour renforcer leur flanc gauche. Alors que les négociations sont en cours pour la prolongation du joueur avec le RCL, cet intérêt du club espagnol va mettre une pression supplémentaire aux Sang et Or concernant l'avenir de Deiver Machado.

De plus, l'Atlético Madrid ne serait pas le seul club espagnol intéressé par le défenseur du RC Lens. Ces derniers mois, un intérêt de la Real Sociedad revient avec insistance pour le défenseur colombien du RCL.