RC Lens Mercato : Prolongation en vue pour trois joueurs du RCL

Publié par Dylan le 22 janvier 2023 à 16:54

Après la prolongation de Facundo Médina, trois autres joueurs seraient en discussions avancées avec le RC Lens pour faire de même.

Le RC Lens veut blinder ses cadres. Après être parvenu à prolonger un de ses rocs défensifs avec Facundo Médina, le club artésien tente de faire de même avec d'autres joueurs. Plusieurs noms avaient été évoqués dans les médias, mais les dernières informations de Téléfoot ont révélé une surprise. Le journaliste Saber Desfarges a affirmé que trois joueurs du Racing étaient en passe de prolonger leur contrat.

L'officialisation devrait aboutir la semaine prochaine, précise t-il ce dimanche. Évoqués dans la presse, le défenseur central Jonathan Gradit et l'attaquant Florian Sotoca feraient bel et bien partie de la liste. Une bonne nouvelle alors que les deux footballeurs sont des cadres indiscutables au sein de l'effectif de Franck Haise. Le premier a disputé 15 matchs tandis que le second a pris part à 20 rencontres pour 7 buts et 6 passes décisives.

Comme Sotoca et Gradit, Machado va prolonger au RC Lens

L'identité du troisième joueur à prolonger au Racing n'est pas surprenante mais elle n'avait pas été évoquée jusqu'alors dans les médias. Il s'agit de Deiver Machado, ancien toulousain désormais bien ancré dans le jeu des Sang-et-Or. Avec 16 matchs de Ligue 1 à son actif, le solide défenseur colombien participe activement à la très bonne saison des siens, actuels deuxièmes du championnat.

Pourtant, Machado connaît un petit coup de moins bien par rapport à ses coéquipiers Jonathan Gradit et Florian Sotoca. Le joueur n'a été titularisé qu'à une seule reprise sur les 4 dernières rencontres du Racing. Une envie de faire tourner de la part de Franck Haise ? Sans doute. Dans cette période, il y avait notamment un 32ème de finale de Coupe de France contre Linas-Montlhéry (victoire 2-0). Pas de quoi s'inquiéter pour Machado, qui devrait donc prolonger la semaine prochaine avec les Sang-et-Or.