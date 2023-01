PSG Mercato : Galtier vend la mèche pour l’arrivée de Milan Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 24 janvier 2023 à 14:43

Sur le départ à l’Inter, Milan Skriniar va-t-il venir renforcer le groupe de Galtier cet hiver ? Le coach du PSG est revenu sur le sujet.

Avant le 16e de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel, Christophe Galtier a été interrogé sur la probable arrivée de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Après le festival offensif de ses hommes (7-0) face au petit poucet de la 6e division, l’entraîneur du leader de Ligue 1 a encore été interpellé sur le cas du défenseur central de 27 ans qui a refusé la dernière offre de ses dirigeants et qui se dirige vers Paris, selon plusieurs sources concordantes.

Mais comme la première fois, le technicien français a préféré botter en touche, expliquant notamment ne pas savoir si l’international slovaque va débarquer dans son effectif cet hiver. Pour lui, la priorité reste le recrutement d’un attaquant pour remplacer numériquement le milieu offensif espagnol Pablo Sarabia, parti récemment à Wolverhampton dans le cadre d’un transfert sec de 7 millions d’euros, bonus inclus.

« Pour Milan Skriniar, je suis l’actualité. Je ne peux pas vous dire s’il viendra cet hiver ni cet été. C’est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l’avoir cet été, on ne l'a pas eu. On verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia », a déclaré le coach des Rouge et Bleu au micro de BeIN Sports. De son côté, l’agent de Milan Skriniar assure que son poulain a déjà arrêté sa décision sur son avenir.

PSG Mercato : Milan Skriniar ne prolongera pas avec l’Inter Milan

Arrivé en juillet 2017 en provenance de la Sampdoria de Gênes contre un chèque de 34 millions d’euros, Milan Skriniar s’apprête à faire ses adieux à l’Inter Milan. Selon la presse italienne, le défenseur slovaque a peut-être disputé son dernier match avec les Nerazzurri ce lundi contre Empoli (0-1), puisqu’il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, club avec lequel il s’est déjà mis d’accord contractuellement sur la base d’un salaire de 9 millions d’euros par saison, durant ce mois de janvier.

D’après Sky Sports, l’Internazionale serait désormais ouvert à son départ contre une enveloppe de 20 millions d’euros. Le journaliste Fabrizio Romano ajoute que le PSG pousse pour le recruter dès maintenant puisqu’il n’y a plus aucun espoir de le voir parapher un nouveau bail avec l’Inter Milan comme l’a fait entendre son agent. « Nous avons déjà communiqué à l'Inter qu’il ne prolongeait pas, dans l'état actuel des choses, nous leur avons dit que nous nous sentions libres de parler à d'autres clubs », a déclaré Roberto Sistici au micro du média italien Telenord.