ASSE Mercato : Saint-Etienne vise un ancien joueur de Nantes

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2023 à 07:13

Une piste de l’ ASSE en défense centrale est révélée ce mardi. Elle mène vers un ancien joueur du FC Nantes, bien connu en Ligue 1.

Pour les postes à renforcer à l’ ASSE avant la fermeture du mercato le mardi prochain, les recruteurs du club ligérien prospectent un peu partout. À une semaine de la fin du marché d’hiver, ils auraient déniché un défenseur central révélé en France par le FC Nantes, Papy Djilobodji. L’information est de l’Insider Mohamed Toubache-Ter. Selon ce dernier, « l’AS Saint-Étienne étudie une piste qui mène en Turquie… Papy Djilobodji ».

L'arrière de 34 ans évolue sous les couleurs de Gazientep FK depuis l’été 2019 et son contrat est encore valide jusqu’en juin 2024. De plus, c’est un joueur important du club turc. Cette saison, le défenseur visé par l’ ASSE a été titulaire 16 fois en 17 apparitions en championnat. Selon l’estimation du site internet spécialisé Transfermarkt, il vaut 1,6 million d'euros sur le marché des transferts. Un montant dans les cordes des Verts, dont les dirigeants ont décidé de sortir le chéquier pour se renforcer et ainsi éviter la relégation en National.

ASSE Mercato : Papy Djilobodji, une expérience du haut niveau

Papy Djilobodji connait bien le Championnat de France pour avoir joué au FC Nantes pendant 6 saisons consécutives (2009-2015), en Ligue 2 et en Ligue 1. Il a aussi défendu le maillot de Dijon FCO (en prêt en 2017-2018) et de l’EA Guingamp (2018-2019). L'international sénégalais (17 sélections) a également engrangé de l’expérience au haut niveau, car il a évolué à Chelsea (en Premier League), au Werder Brême (en Bundesliga, en prêt) et a défendu les couleurs de Sunderland AFC (2016-2018) dans le championnat anglais.