ASSE Mercato : Rebondissement sur deux pistes de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 12:33

Deux pistes attribuées à l' ASSE prennent du plomb dans l'aile, en cette fin de mercato. Les deux joueurs n'auraient pas été contactés.

L’ ASSE s’active en cette fin de mercato hivernal pour boucler des arrivées. Des joueurs sont ainsi proposés aux Verts, mais sans forcément un réel intérêt de la part du club ligérien. C’est le cas d’Adrien-Mehdi Monfray (32 ans) et Papy Djilobodji (34 ans), dont les noms sont associés au club ligérien. Concernant le second, le supposé intérêt de l'AS Saint-Etienne a été révélé par l’Insider Mohamed Toubache-Ter. Mardi, il a écrit sur son compte Twitter : « l’ ASSE étudie une piste qui mène en Turquie… Papy Djilobodji. »

Ancien joueur du FC Nantes (2009 à 2015), le défenseur central est actuellement lié à Gaziantep FK en Turquie, jusqu’en juin 2024, et il est un joueur clé de l’équipe turque. Cette saison, l’international sénégalais (15 sélections) a été titulaire à 16 reprises en 17 apparitions en championnat. Quant à Adrien Monfray (Grenoble Foot 38), il a été placé sur la liste des défenseurs cochés par l’ ASSE pour cet hiver.

ASSE Mercato : Saint-Etienne n'aurait contacté ni Monfray ni Djilobodji

Mais selon les informations de Peuple-Vert, Loïc Perrin et Laurent Batlles n’ont pas mis ces deux défenseurs sur leurs tablettes. « Comme pour la piste menant à Adrien-Mehdi Monfray, l'AS Saint-Étienne n'est pas au courant et n'a pas manifesté son intérêt pour Papy Djilobodji », d’après la source.

Toutefois, il est fort probable que les agents des deux défenseurs ou des intermédiaires aient proposé leurs services aux Stéphanois. Le média spécialisé révèle également que l’arrivée d’un renfort en défense centrale n’est plus une priorité pour la direction de l’ ASSE, car Saïdou Sow (20 ans) a progressé et bénéficie désormais de la confiance de Laurent Batlles. Le jeune défenseur a disputé les trois derniers matchs de Ligue 2 et il était titulaire lors des deux derniers.