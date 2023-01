OM Mercato : Longoria prend en main le dossier Terem Moffi

Publié par Timothée Jean le 25 janvier 2023 à 00:13

Proche de l’OGC Nice, Terem Moffi devrait finalement signer à l’ OM. Pablo Longoria s’implique personnellement pour débloquer son transfert.

3e de Ligue 1, l’ OM s’apprête à vivre une fin de mercato hivernal très agitée. En effet, le club phocéen a entamé les grandes manœuvres pour s’attacher les services de l’attaquant du FC Lorient, Terem Moffi. Après avoir intensifié les discussions avec les Merlus, les Phocéens seraient parvenus à arracher un précieux accord économique dans ce dossier.

Foot Mercato assure en effet que l’ OM et le FCL ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert de Terem Moffi, qui inclurait Bamba Dieng dans la transaction. L’international sénégalais serait également d’accord pour poser ses valises à Lorient. Il ne resterait donc plus qu’à trouver un accord avec le buteur nigérian pour finaliser cet échange. Et c’est là que les choses se compliquent, puisque Terem Moffi ferait de l’OGC Nice sa destination favorite.

OM Mercato : Rencontre secrète entre Pablo Longoria et Terem Moffi

Depuis des semaines, l’avant-centre du FC Lorient a déjà une idée précise sur la suite de sa carrière. Terem Moffi accorde sa priorité au projet niçois et campe jusqu’ici sur cette position. Cette volonté ferme du joueur fait évidemment plaisir à la direction de l’OGC Nice, qui tente toujours de le recruter. Malgré tout, la direction de l’Olympique de Marseille ne perd pas espoir dans ce dossier. Bien au contraire, le président phocéen Pablo Longoria aurait les choses en main afin de conclure cette opération.

L’Équipe assure en effet que le dirigeant de l’ OM, accompagné de quelques émissaires, était présent ce mardi en Bretagne dans le but de convaincre Terem Moffi de signer cet hiver. Les dirigeants phocéens se seraient entretenus avec les agents du joueur afin de conclure un accord au plus vite. Pablo Longoria y parviendra-t-il ? Les négociations semblent avancées dans ce sens, puisque l’offre salaire de l’ OM ne laisserait pas insensible le joueur. Le montant exact de cette proposition n’a pas été précisé. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives pour Moffi.