ASSE Mercato : Une étonnante révélation sur l'arrivée de Bamba

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2023 à 11:06

Revenu sur son transfert du FC Nantes à l’ ASSE, Dennis Appiah a justifié son choix. Il a aussi fait une révélation sur l’arrivée de Kader Bamba.

Dennis Appiah fait partie des cinq premières recrues de l’ ASSE cet hiver. Il est arrivé à la Jonelière début janvier, après Gaëtan Charbonnier. Son intégration s’est faite sans aucun souci, comme il l’a confié à France Bleu Loire. Interrogé sur son choix stéphanois, alors que l’AS Saint-Etienne était dernière de Ligue 2 et menacée de descente en National, le défenseur recruté au FC Nantes a décidé de rejoindre la lanterne rouge du championnat pour relever le défi du maintien.

« Oui le contexte m’a demandé une réflexion, vu la situation difficile. On peut penser que j’étais bien à Nantes, mais le projet des Verts est arrivé. Dans un premier temps, ça a fait peur à mon entourage plus qu’à moi. J’ai regardé les matchs des Verts et de ce qu’on s’est dit avec les dirigeants, je suis quasi sûr qu’on va s’en sortir ! » L’ ASSE vit d'ailleurs des jours plus sereins. Dennis Appiah et ses coéquipiers ont signé deux victoires consécutives, ce qui leur a permis de quitter la 20e place pour la 18e, juste à la mi-saison.

ASSE Mercato : Dennis Appiah a joué un rôle dans l’arrivée de Kader Bamba

La deuxième moitié de l’exercice s’annonce décisive pour l’ ASSE et ses recrues hivernales. Parmi ces renforts, figure Kader Bamba, un autre joueur venu du FC Nantes comme Dennis Appiah. Selon ce dernier, il a joué un rôle dans l’arrivée de l’ailier droit à Saint-Etienne. « Kader Bamba ? Tant mieux si j’ai pu aider à son arrivée », a-t-il lâché. De plus, le nouvel arrière latéral droit des Verts assure que son ancien et nouveau coéquipier va apporter un plus à l’équipe Laurent Batlles.

« Kader avait besoin de jouer, il a beaucoup de talent. Il va très vite, je connais très peu de défenseurs capables de l’arrêter. Techniquement, c’est très bon. C’est un profil que le coach apprécie, car il est à la fois capable d’éliminer et aussi de jouer entre les lignes. Il sait faire jouer les autres, son profil va nous faire du bien », a rassuré Dennis Appiah. Notons que le défenseur de 30 ans a été transféré directement à l' ASSE, alors que Kader Bamba est prêté par le FC Nantes pour une durée de six mois, sans option d'achat.