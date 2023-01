PSG Mercato : Le Paris SG a un plan pour recruter Milan Skriniar

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2023 à 10:03

Bien décidé à enrôler un défenseur cet hiver, les dirigeants du PSG auraient déjà planifié le recrutement de Milan Skriniar.

Depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif du PSG, le club de la capitale est à la recherche d’un nouveau défenseur. L’objectif du Paris Saint-Germain était de solidifier la ligne défensive et de renforcer la concurrence dans ce secteur. La défense est l’un des chantiers de la direction du Paris SG depuis plusieurs mois et les récents mauvais résultats ont fait ressurgir ce dossier. La blessure de Presnel Kimpembe ainsi que les contre-performances de Sergio Ramos et Marquinhos ont poussé le PSG a réactivé une ancienne piste.

Les Parisiens auraient trouvé un accord avec les représentants de Milan Skriniar pour une arrivée libre en juillet prochain. L’international slovaque était la cible numéro 1 de Luis Campos depuis sa nomination, mais les négociations avec l’Inter Milan se sont avérées plus complexes que prévues. Cette semaine, le dossier a pris une autre tournure, l’international slovaque a annoncé à sa direction son intention de ne pas prolonger son contrat.

Dans cette optique, les dirigeants de l’Inter souhaiteraient vendre Milan Skriniar lors du mercato hivernal pour éviter un départ sans indemnité de transfert. Malgré des moyens limités, le PSG pourrait profiter de cette occasion pour enrôler l’un des meilleurs défenseurs de Serie A à moindre coût.

PSG Mercato : Le plan est en marche pour le Paris SG

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a un avantage non-négligeable, Milan Skriniar veut jouer au PSG. Six mois apres les nombreux refus de l’Inter Milan, les Parisiens sont en position de force et comptent bien en profiter.

Selon les informations de Marco Conterio, le PSG va transmettre une offre de 15 millions d’euros pour Milan Skriniar avant vendredi. Cette semaine, le Paris Saint-Germain aurait proposé 10 millions d’euros aux Nerazzurri, mais cette offre a été refusée. L’objectif du club de la capitale serait de ne pas dépasser 15 millions d’euros pour ce transfert. À moins d’une semaine de la fermeture du mercato hivernal, cette offre tardive pourrait forcer les Intéristes à accepter.