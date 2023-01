OM Mercato : Le coup de colère de Tudor sur le dossier Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 26 janvier 2023 à 16:33

Lassé des rumeurs annonçant Bamba Dieng au FC Lorient, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, s’est agacé à ce sujet ce jeudi en conférence de presse.

Depuis quelques jours, l’avenir de Bamba Dieng anime la fin du mercato de l’ OM. En manque de temps de jeu à Marseille, l’international sénégalais est fortement pressenti pour rejoindre le FC Lorient. Prévu dans le montage financier qui devait permettre à Terem Moffi de rejoindre l’Olympique de Marseille, le joueur de 22 ans devrait rejoindre les Merlus dans le cadre d’un transfert sec.

Bamba Dieng serait déjà à Lorient, en attendant l’accord supposé de la direction marseillaise pour finaliser son transfert. Et même si le FCL hésite à boucler son transfert en raison d’une anomalie détectée à son genou, les discussions ne sont toujours pas rompues à ce stade. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur de l’OM a logiquement été interrogé sur ce dossier sensible. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'Igor Tudor a affiché son agacement à force d'être interrogé sur le mercato.

« Je ne parlerai pas du mercato, ni des arrivées, ni des départs. Le marché des transferts est toujours en cours. Vous le saurez assez tôt », a-t-il botté en touche, préférant évoquer le choc face à l’AS Monaco. « On a un match important samedi contre Monaco », a-t-il ajouté.

OM : Igor Tudor se méfie de l’AS Monaco

Sur une série folle de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues, l’ OM accueille samedi prochain l’AS Monaco dans le cadre de 20e journée de Ligue 1. Les Marseillais partent logiquement favoris pour cette rencontre qui se déroulera à domicile. Mais Igor Tudor reste prudent et se méfie de cette redoutable équipe monégasque. « Monaco est une équipe très forte, physique, à tous les postes. Ça sera un gros test, en face ce sont des adversaires très fort », a-t-il expliqué.

Et si le choc des huitièmes de finale de Coupe de France, qui opposera l' OM au PSG, le mercredi 8 février prochain, est dans les esprits des supporters marseillais, Igor Tudor préfère temporiser. L’entraîneur de l’ OM préfère pour le moment se concentrer sur chaque match avant le choc face aux Parisiens. Un avis partagé par Samuel Gigot. « Ma réponse ne va pas vous plaire, il y a d'abord d’autres matchs à jouer avant le PSG », a-t-il rappelé.

Auteur d’un sans-faute depuis la reprise, le vestiaire de l' OM reste « humble » et abordera les prochaines rencontres avec la même détermination. Les Phocéens devront surtout assurer ce samedi face à l’AS Monaco dans un Vélodrome qui s’annonce chaud bouillant.