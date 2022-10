OM : Samuel Gigot, une énorme injustice dénoncée à Marseille

Le carton rouge qu'a reçu Samuel Gigot en plein cœur de la bataille perdue de l’ OM face au PSG (1-0) suscite une grosse polémique à Marseille.

L’OM n’avait pas besoin de cette sanction pour conclure une soirée assez frustrante. Entré en jeu suite à la blessure d’Eric Bailly (42e), Samuel Gigot n’a pas terminé le Classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille (1-0). Le défenseur central a été exclu à la 72e minute de jeu suite un tacle trop appuyé contre Neymar. L’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, n’a pas hésité à sortir le carton rouge, considérant l’engagement du joueur marseillais excessif.

Si Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers ont contesté l’expulsion de Samuel Gigot, la décision arbitrale n’a pas été remise en question par l’assistance vidéo (VAR). Pourtant, les images au ralenti montrent que le défenseur venu du Spartak Moscou ne touche pas la superstar brésilienne, qui avait sauté pour éviter le contact. Une bonne inspiration de l’attaquant qui ne plait guère aux supporters et observateurs de l’ OM. C’est notamment le cas d’Eric Di Meco, qui estime que le VAR a une fois encore déraillé.

« Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : « Il y a coup franc et jaune », point barre. La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! S’il le regarde, je peux vous assurer, il ne dort pas la nuit », a-t-il fustigé dans les colonnes du journal Le Parisien.

L’ancien défenseur de l’OM estime qu’il s’agit d’un problème bien connu, car l’attaquant parisien est régulièrement pointé du doigt pour ses « plongeons ».

« J’ai regardé cet après-midi Liverpool-Manchester City. Il s’agissait d’un match avec du rythme, une intensité et un engagement assez incroyables. Et l’arbitre n’intervenait jamais. Les nôtres nous tuent les matchs, comme lors de ce Clasico à force de siffler. Sur cette action, Neymar, on le connaît. Il est très malin. Il anticipe la faute et en rajoute », a-t-il pesté. Cette sortie d’Eric Di Meco ne risque pas de mettre fin à la polémique.