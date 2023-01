PSG Mercato : Le successeur de Skriniar à l’Inter recruté à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2023 à 20:33

Alors que le PSG s’active pour recruter Milan Skriniar cet hiver, l’Inter Milan pourrait piocher chez les Rouge et Bleu pour remplacer son défenseur central.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait profiter du prochain mercato estival pour s’offrir un nouveau challenge à l’étranger. Ces dernières heures, le nom du défenseur central du Paris Saint-Germain a été associé à l’Atlético Madrid. À en croire les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, l’international français serait dans le collimateur du club espagnol depuis plusieurs saisons déjà. Une tendance confirmée par L'Équipe du jour, qui indique que Kimpembe « a fait évoluer récemment son entourage professionnel » en vue des discussions qui vont s'amorcer autour de son avenir. Cependant, il n’y pas que les Colchoneros qui rêveraient du Champion du monde 2018.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe à l'Inter pour remplacer Skriniar ?

Depuis quelques mois, l’Atlético Madrid, qui était déjà venu aux renseignements l’an dernier, est attentif à la situation de Presnel Kimpembe. Sur insistance de son entraîneur Diego Simeone, l’actuel 4e de Liga pourrait être tenté de revenir à la charge à la fin de la saison en cours pour le vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Mais la piste la plus sérieuse pourrait être celle conduisant en Italie, à l’Inter Milan. Confronté aux départs à venir de Milan Skriniar et Stefan De Vrij, le club club lombard devra impérativement reconstituer sa charnière centrale l’été prochain.

Dans cette optique, le journaliste Alfredo Pedulla croit savoir que les Nerrazzuri auraient coaché le nom du compatriote de Kylian Mbappé au même titre que ceux de Chris Smalling (33 ans, AS Rome) et Giorgio Scalvini (19 ans, Atalanta Bergamo). Toujours selon le spécialiste mercato de La Gazzetta dello Sport, il y aurait même déjà une prise de contact entre l’Inter et l’entourage du joueur parisien, qui serait suivi de très près avant une possible offensive concrète l'été prochain. « Il a eu d’autres offres dans cette période de mercato et il se sent prêt pour une nouvelle expérience. Il plaît beaucoup à l’Inter, s’il ne se passe rien d’ici au 31 janvier ce sera une situation à suivre l’été prochain », explique Alfredo Pedulla.