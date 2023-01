ASSE Mercato : C'est bouclé, un milieu arrive à Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 11:40

Très actif dans ce mercato hivernal pour se donner les chances de se maintenir, l' ASSE va enregistrer l'arrivée d'un milieu de terrain.

Après un début de saison chaotique en Ligue 2, l' ASSE commence enfin à voir le bout du tunnel. Grâce à deux victoires consécutives face à Laval (1-0) et à Niort (0-1), Saint-Etienne a quitté la 20e place, et n'est qu'à trois longueurs de retard de la 16e place, synonyme de maintien, et actuellement occupée par Dijon.

Ce regain de forme est probablement dû au mercato hivernal que sont en train de réaliser les dirigeants de l' ASSE sur ce mois de janvier. Conscient que la situation devenait plus qu'alarmante, la cellule de recrutement stéphanoise s'est rapidement activée, et a déjà bouclé pas moins de 5 signatures avec les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou, Kader Bamba, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur.

Mais en cette dernière ligne droite du mercato, l' ASSE ne compte pas s'arrêter là, et après avoir activé une piste au milieu de terrain, les Verts vont officialiser une sixième recrue cet hiver.

ASSE Mercato : Lamine Fomba va s'engager avec Saint-Etienne

Après avoir récemment obtenu un accord contractuelle avec Lamine Fomba, l' ASSE s'est entendu avec le Nîmes Olympique pour le milieu de terrain de 25 ans, comme l'annonce L'Équipe ce vendredi. Le joueur va signer un contrat de deux ans et demi dans le Forez, plus une année en option en cas de remontée en Ligue 1.

En ce qui concerne le montant de l'opération, le quotidien sportif fait état d'une transaction avoisant les 500 000 euros pour Lamine Fomba, qui va donc être la sixième recrue stéphanoise sur ce mercato. Le joueur est d'ores et déjà attendu pour passer sa visite médicale, et l'officialisation devrait intervenir d'ici peu. Titulaire indiscutable à Nîmes, le joueur de 25 ans devrait solidifier le milieu de terrain stéphanois.