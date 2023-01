ASSE Mercato : Nîmes confirme le départ de Fomba à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 20:03

Ce n’est plus qu’une question d’heures pour voir Lamine Fomba, milieu de terrain, signer à l' ASSE. Son club d’origine a confirmé son départ, jeudi.

Sauf revirement de dernières minutes, Lamine Fomba devrait rejoindre l’ASSE dans les prochaines heures. Il est attendu dans le Forez pour sa signature officielle, comme annoncé jeudi matin. L’entraineur du Nîmes Olympique a confirmé la tendance en conférence de presse, après l’annonce d’un compte Twitter Twitter ModrekNO. « Approché par Saint-Etienne, Fomba est sur le départ oui. Bien sûr que s'il reste, je serai très content. Maintenant, s'il part, c'est le football. En tout cas, j'apprécie beaucoup l'homme, également », a lâché Frédéric Bompard (60 ans). Pour rappel, les Crocos ont déjà signé le successeur de Lamine Fomba à Nîmes, en la personne de Joseph Lopy. Il est en provenance du FC Sochaux.

ASSE Mercato : Un dernier détail à régler pour le transfert de Fomba à Saint-Etienne

Selon Colin Delprat, les dirigeants de l’ ASSE ont déjà trouvé un accord contractuel avec le milieu défensif de 25 ans. Il ne resterait plus qu’une entente totale entre le club ligérien et son homologue gardois. Pour le journaliste du Gard, Éric Delanzy, la direction des Verts et celle des Crocos négocieraient en ce moment un dernier détail pour boucler le transfert de Lamine Fomba. Ils seraient en train de s’accorder sur un pourcentage à la revente du Franco-Malien.

Lamine Fomba ne sera pas la dernière recrues des Verts cet hiver. Laurent Batlles a annoncé en conférence de presse qu'il cherche un joueur de couloir. « Dans le couloir droit, quelqu'un qui peut amener quelque chose de différent pourrait nous intéresser », a-t-il indiqué, à six jours de la fermeture du marché des transferts de janvier. Pour rappel, l' ASSE a déjà recruté cinq joueurs en renforts : Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur (gardien de but), Dennis Appiah, Kader Bamba et Niels Nkounkou.