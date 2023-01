OM Mercato : Bamba Dieng signe à Lorient, une recrue surprise arrive

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2023 à 15:40

Alors que Bamba Dieng s'apprête à signer à Lorient, l’ OM ne reste pas les bras croisés. Une recrue supplémentaire est attendue.

La fin du mercato hivernal s’annonce particulièrement mouvementée du côté de l’ OM qui risque de perdre quelques joueurs dans cette dernière ligne droite. C’est notamment le cas de Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais est déjà d’accord pour rejoindre le FC Lorient cet hiver et attendait toujours à l’aval de sa direction.

Les dirigeants de l’ OM se montraient jusqu'ici intransigeants pour leur jeune attaquant, réclamant pas moins de 10 millions d'euros pour son transfert. En raison d’une anomalie détectée au genou du joueur, les Merlus ont alors multiplié les tentatives pour réduire son prix. Et si un premier montant de 5 millions d'euros était évoqué, le FC Lorient a finalement revu son offre à la hausse. Cette nouvelle proposition aurait même faire craquer la direction de l'Olympique Marseille.

OM Mercato : Marseille tient déjà le successeur de Bamba Dieng

L'Équipe assure en effet que les négociations entre les dirigeants lorientais et leurs homologues marseillais ont abouti ce vendredi à un accord total pour le transfert de Bamba Dieng à hauteur de 7 M€, plus 3 M€ de bonus atteignables plus facilement. L'attaquant sénégalais s'apprête à signer deux ans et demi avec le FC Lorient, plus deux années supplémentaires. L'officialisation de son transfert ne serait plus qu'une question de temps.

Quoi qu'il en soit, si Bamba Dieng venait à signer au FC Lorient, l’ OM devra trouver une alternative efficace à Alexis Sanchez en attaque. Et ça, les dirigeants marseillais l’ont bien compris. Ne souhaitant pas être pris au dépourvu dans ce dossier, l’ OM travaille déjà en interne sur la succession de Bamba Dieng. La Provence assure que les dirigeants phocéens ont déjà une belle liste d'alternatives pour le remplacer.

Si les noms de ces cibles n’ont pas encore été dévoilés, la source assure que la direction de l’ OM compte bien dénicher un nouvel attaquant en cette fin de mercato hivernal. Et ce ne sera pas Terem Moffi, qui privilégie l’OGC Nice. Pablo Longoria et son équipe devraient ainsi boucler une recrue surprise en cette fin de mercato. Les recruteurs marseillais s’activent en ce sens.