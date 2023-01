ASSE : La vente de Saint-Etienne patine, une raison dévoilée !

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2023 à 17:40

Les propriétaires de l’ ASSE ont tenté à plusieurs reprises de vendre le club, sans y parvenir. Un ancien joueur de Saint-Etienne donne sa raison.

L’ ASSE a été mise sur le marché depuis plusieurs années maintenant, mais n’a toujours pas trouvé preneur. Ce ne sont pourtant pas les prétendants qui manquent. Plusieurs investisseurs se sont montrés intéressés ces dernières années par le rachat de l’AS Saint-Etienne à commencer par Peak6. Le groupe américain était entré en négociations exclusives avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais il n'avait pas trouvé d’accord avec les deux présidents de Sainté.

Depuis cet échec en mai 2018, d’autres candidats ont soumis des projets aux propriétaires de l’ ASSE, mais n’ont pas eu leur accord. Le dernier en date est celui du milliardaire américain David Blitzer. Il était proche de reprendre les Verts, mais Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient encore mis fin aux négociations avec ce dernier, faute d’accord dans le délai imparti. Puis, la relégation de l’ ASSE en Ligue 2 a un peu refroidi les prétendants au rachat. Depuis l’échec avec David Blitzer, le dossier de la vente est au point mort. Pour certains, c'est même terminé !

ASSE : Nolan Roux estime que Romeyer est trop attaché au club pour le vendre

Interrogé par Peuple-Vert sur la vente de l' ASSE, Nolan Roux, ancien attaquant des Verts (2015-2017), croit savoir pourquoi le club ligérien n’est toujours pas vendu. Il évoque l’attachement de Roland Romeyer à son club. « Roland Romeyer a le foot et le club dans le sang. Il vit pour Sainté et pour son club. Il adore les joueurs », a-t-il souligné d’abord, avant de donner la difficulté de céder l’ ASSE.

« C’est dur de vendre son club à quelqu’un dont on n'est pas sûr qu’il fera quelque chose de bien avec le club. C’est très compliqué pour lui. Il doit penser au club aussi, mais c’est dur de vendre à quelqu’un dont on ne connaît pas les réelles intentions. Le côté affectif fait que ce n’est pas facile à lâcher. Je ne suis pas dans sa situation, mais ce n’est pas simple », a expliqué l’ancien joueur de Saint-Etienne, tout en soulignant : « Ça a toujours été un problème d’avoir deux présidents. En plus, ils ne sont pas toujours d’accord. »