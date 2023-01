FC Barcelone Mercato : Xavi veut recruter un grand talent de Liga !

Publié par Thomas G. le 27 janvier 2023 à 19:10

Toujours en quête d'un nouveau défenseur droit, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur l'une des pépites du championnat espagnol.

Le FC Barcelone a entamé un nouveau projet depuis le retour de Joan Laporta en tant que président. Les Blaugranas ont retrouvé de l’ambition et des moyens pour remporter des titres en Espagne et en Coupe d’Europe. Cette saison, les nombreux investissements consentis par le Barça semblent avoir porté leurs fruits. Les hommes de Xavi ont remporté la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid et à la mi-saison les Blaugranas sont toujours leader de Liga avec 3 points d’avance.Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient poursuivre leur stratégie en recrutant un nouvel arrière droit. La cellule de recrutement du Barça a coché plusieurs noms, Juan Foyth, Pedro Porro et Arnau Martinez. Le jeune défenseur espagnol de Gérone est très apprécié par Xavi et le staff du FC Barcelone. Étincelant pour sa première saison chez les professionnels, le latéral de 19 ans souhaiterait franchir un cap en rejoignant un club plus huppé.

Arnau Martinez a été formé à la Masia et le FC Barcelone aimerait le rapatrier lors du mercato estival. Les bonnes relations entre le Barça et Gérone pourraient également faciliter cette transaction. Les Blaugranas auront les moyens de se renforcer cet été et le défenseur de 19 ans dispose d’une clause libératoire de 20 millions d’euros.

FC Barcelone Mercato : Xavi confirme la piste Arnau Martinez

À la veille du déplacement du FC Barcelone à Gérone, Xavi s’est exprimé en conférence de presse sur Arnau Martinez. L’entraîneur espagnol a déclaré : « Arnau ? C’est un latéral qu’on piste, il a de la personnalité, il est intéressant. »

Le latéral espagnol serait la priorité du FC Barcelone pour renforcer sa ligne défensive. Les Catalans pourraient profiter du match de demain pour initier des contacts avec les dirigeants de Gérone. En parallèle, ce match pourrait être une formidable opportunité pour Arnau Martinez de s’illustrer et convaincre les dirigeants du Barça.