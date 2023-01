Stade Rennais Mercato : Un départ inattendu se précise au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 16:10

Après avoir trouvé son renfort offensif avec l'arrivée de Karl Toko-Ekambi, le Stade Rennais pourrait boucler un départ inattendu.

Frappé par de nombreuses blessures depuis le début du mois de janvier, le Stade Rennais est parvenu à signer son nouvel attaquant pour la deuxième partie de saison. Jeudi après-midi, l'arrivée de Karl Toko-Ekambi a été officialisé par les Rouge et Noir, et le joueur camerounais va rester en prêt jusqu'à la fin de la saison au Stade Rennais.

D'ici la fin du mercato hivernal, d'autres recrues pourraient débarquer en Bretagne, notamment pour renforcer le côté droit de la défense rennaise, impactée par la récente blessure de Lorenz Assignon qui sera absent pendant 2 à 3 mois, et qui fait d'Hamari Traoré le seul latéral droit de métier au SRFC.

Mais ces dernières heures, les choses s'animent également dans le sens des départs au Stade Rennais. Récemment, des offres du PSV et de Southampton ont été transmises pour l'attaquant ghanéen Kamaldeen Sulemana. Et si la première offre des Saints n'était pas du goût des dirigeants bretons, le club anglais est revenu à la charge ce vendredi, et un départ de l'attaquant rennais cet hiver devient possible.

Stade Rennais Mercato : Southampton propose 20 millions pour Sulemana

D'après les dernières informations révélées par L'Équipe, le Stade Rennais a reçu une deuxième offre en provenance de Southampton pour Kamaldeen Sulemana. Après avoir proposé 17 millions d'euros il y a quelques jours, le club anglais aurait proposé 3 millions supplémentaires, soit une offre de 20 millions d'euros.

Selon les précisions du quotidien sportif, cette nouvelle proposition ferait considérablement réfléchir le board du Stade Rennais, qui serait désormais ouvert à laisser partir son attaquant cet hiver. Une solution aurait même déjà été trouvée pour pallier cet éventuel départ, à savoir un retour de prêt de Loum Tchouana, qui évolue actuellement à Dijon.