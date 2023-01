Stade Rennais Mercato : Le SRFC reçoit deux offres pour un attaquant

Publié par Timothy le 25 janvier 2023 à 20:06

Peu épargné par les blessures ces dernières semaines, le Stade Rennais cherche un nouvel atout offensif, mais se voit également courtisé pour un attaquant.

Martin Terrier, Xeka, Arnaud Kalimuendo et désormais Lorenz Assignon, les blessures s'accumulent du côté du Stade Rennais. Pour pallier à ces absences de longue durée, les dirigeants du SRFC sont nécessairement en quête d'un nouvel atout offensif, notamment capable de combler le poste de Martin Terrier.

Parmi les pistes explorées par le Stade Rennais, figure en tête de gondole, Karl Toko-Ekambi, actuellement en difficulté à l' OL, notamment pris en grippe par les supporters. Lyon aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec Rennes autour d’un prêt de six mois payant de 1,5 million d'euros. L'attaquant camerounais est sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024.

"Il fait partie des joueurs que l'on a ciblés. Il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce que l'on recherche. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui a de l'expérience, a déclaré Bruno Genesio, mardi soir, dans l'émission Rothen s'enflamme. Avant de poursuivre : J’y crois. Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier et il m’a paru très motivé."

Stade Rennais Mercato : Kamaldeen Sulemana courtisé par deux clubs

Si le volet des arrivées est particulièrement attendu au Stade Rennais, celui des départs l'est beaucoup moins. Pourtant, un attaquant du SRFC figure sur la short-list de deux clubs. Le board Rouge et Noir aurait reçu deux offres pour son jeune attaquant ghanéen Kamaldeen Sulemana.

D'après les informations de L'Équipe, parmi ces courtisans, figure le PSV Eindhoven, qui aurait formulé une offre de 15 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus pour s'offrir les deux dernières années de contrat de Kamaldeen Sulemana. Le club néerlandais n'est pas le seul club à avoir des vues sur l'international ghanéen.

Southampton, 20e de Premier League, aurait proposé 17 millions d'euros. Mais ces deux offres ont été rejetées de la part du Stade Rennais. Everton a également jeter son dévolu sur le joueur. Mais le directeur sportif, Florian Maurice, a indiqué aux représentants de Sulemana qu'il envisageait de le conserver dans les rangs du SRFC.