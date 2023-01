OM Mercato : Marseille s'intéresse à une pépite de Ligue 1

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 20:10

Après avoir été mis en échec dans le dossier Terem Moffi, l' OM s'intéresse à une autre pépite de Ligue 1, très convoitée cet hiver.

La fin du mercato hivernal n'est pas vraiment celle espérée par l' OM ces derniers jours. Désireux de faire venir Terem Moffi cet hiver, les Marseillais ont essuyé le refus du joueur lorientais, préférant le projet proposé par l'OGC Nice. Derrière, alors que la piste menant à Ivan Ilic semblait bouclée à Marseille, ce dernier a finalement choisi de prendre la direction de Torino.

Désormais, l'objectif du board de l' OM est de trouver un attaquant avant le 31 janvier. Ayant laissé filer Bamba Dieng à Lorient contre une somme de 10 millions d'euros, l'Olympique de Marseille possède un seul attaquant dans son effectif, à savoir Alexis Sanchez, qui n'est pas le pur avant-centre tant attendu par les supporters.

Face au temps qui comment à se montrer pressant, Pablo Longoria s'active sur différentes pistes en interne pour trouver un buteur avant la fin du mercato. Et d'après les dernières tendances, une pépite du championnat de France serait sur les tablettes de l' OM. Problème, la concurrence est extrêmement féroce sur ce dossier.

OM Mercato : Elye Wahi dans le viseur de Marseille

Véritable pépite du Montpellier HSC cette saison, Elye Wahi ne manque pas de convoitise dans ce mercato hivernal. Surveillé de près par Arsenal et Tottenham, le jeune attaquant de 20 ans serait également dans le viseur de l' OM, à en croire les informations de Foot Mercato. En effet, les Marseillais resteraient très attentifs à la situation du joueur montpelliérain, mais le dossier semble très complexe pour Pablo Longoria et son équipe.

Estimé à plus de 30 millions d'euros par son club, Elye Wahi est le meilleur élément du MHSC, et un départ dans les prochains jours paraît assez improbable vu la situation actuelle du club. Il faudrait proposer une offre très conséquente pour faire changer la donne, et il n'est pas certain que Pablo Longoria fasse des folies avec les finances de l' OM en ce mercato hivernal.