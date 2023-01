PSG Mercato : Laurent Blanc répond à Galtier pour Rayan Cherki

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2023 à 16:40

Annoncé au PSG pour remplacer Pablo Sarabia, Rayan Cherki va-t-il quitter l’ OL cet hiver ? Après Christophe Galtier, Laurent Blanc y répond.

Ce vendredi, avant d’accueillir le Stade de Reims dimanche soir, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, le coach du Paris Saint-Germain s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour Christophe Galtier de faire le point sur le mercato hivernal, qui referme ses portes le 31 janvier. Alors que Foot Mercato annonce une troisième offre du PSG pour l’attaquant lyonnais Rayan Cherki, le coach des Rouge et Bleu assure ne pas en savoir plus sur le sujet.

« Cherki ? Sans faire de langue de bois, on est en période de mercato. Honnêtement, les questions sur le mercato elles sont entre les mains du président et de Luis Campos (…) On a eu un départ et on cherche à le compenser, mais on verra à la fin du mercato si c'est untel, untel ou personne. Nous avons un besoin sur le plan offensif », a déclaré Christophe Galtier. Par la suite, son homologue Laurent Blanc de l’OL a fait le point sur la situation de son protégé.

PSG Mercato : Laurent Blanc a la garantie que Rayan Cherki restera cette saison

Désireux de renforcer son secteur offensif après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le Paris Saint-Germain semble avoir jeté son dévolu sur le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki. Selon les informations relayées par plusieurs sources concordantes, malgré la fermeté de Jean-Michel Aulas, les dirigeants parisiens se montrent déterminants sur cette piste et se préparent à lancer une dernière offensive dans les derniers jours du mercato hivernal.

Qu’à cela ne tienne. Laurent Blanc, le coach de l’ OL, assure que les supporters du club rhodanien peuvent garder leur sérénité concernant RayanCherki puisque sa direction lui a donné la garantie que le joueur de 19 ans, tout comme Malo Gusto annoncé à Chelsea, va terminer la saison sous ses ordres. « D'une manière générale, dès que je perds des joueurs que je veux conserver, ça ne me plait pas. Est-ce que j'ai eu des garanties sur ces deux-là ? Oui. Mes dirigeants m'ont dit qu'ils finiront la saison avec l'OL », a confié l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France.